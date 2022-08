तस्वीर के अंदर ढूंढकर दिखाना है जिराफ, चैलेंज है सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर !

Optical Illusion Picture : ऑप्टिकल इल्यूज़न होते ही ऐसे हैं, जिन्हें देखकर आदमी भ्रमित हो जाता है. लेकिन अगर आप इनसे जुड़ी हुई पहेलियों को सॉल्व करने में जुट जाएंगे तो बिना हल किए छोड़ नहीं पाते. इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लाए हैं, जिसके अंदर 20 सेकेंड में एक ऐसे जीव (Can You Spot a Giraffe) को ढूंढना है, जो कोई छोटा-मोटा नहीं है बल्कि लंबी गर्दन वाला है. वो बात अलग है कि फिर भी वो आंखों (Spot an Object Puzzle) को आसानी से दिखाई नहीं दे रहा.

Optical Illusion वाली ट्रेंडिंग तस्वीरों में एक जंगल की भी तस्वीर शुमार हो गई है, जिसमें एक जिराफ कहीं छिपकर खड़ा है. जिराफ है तो नज़रों के ही सामने, लेकिन लोगों को वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है. जिराफ को ढूंढ निकालने के लिए आपको थोड़े से धैर्य और ध्यान लगाकर देखने की ज़रूरत है, वो फटाफट आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा.

नज़रों को भ्रमित करती है तस्वीर

वायरल हो रही तस्वीर में एक जंगल का दृश्य है, जहां कई सूखे और हरे पेड़ मौजूद हैं और सूखी हुई घास मौजूद है. इस तस्वीर कोई और जानवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिराफ पेड़ के आस-पास कहीं मौजूद है. बस आपको 20 सेकेंड का वक्त लेकर उस जिराफ को ढूंढकर निकालना है. वैसे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिराफ की प्लेसिंग इतनी ज़बरदस्त है कि लोगों को उसे ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं. आप अगर इस शर्त को पूरा कर पाए तो वाकई आपकी आंखें तेज़ हैं और कुछ भी आपकी नज़रों से बच नहीं सकता.

क्या आप भी 20 सेकेंड मं जिराफ को ढूंढकर दिखा सकते हैं.

अब भी अगर नहीं मिला जिराफ …

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने अब तक जिराफ को ढूंढ लिया होगा, लेकिन अगर अब भी ये आपसे आंख मिचौली खेल रहा है, तो हम आपको हिंट ये देते हैं कि जिराफ इनमें से एक पेड़ के पीछे खड़ा है और उसकी लंबी गर्दन पेड़ से भी ज्यादा ऊंची है.

थोड़ा दिमाग लगाने के बाद आपको जिराफ दिखाई दे सकता है.

जिराफ की ऊंचाई पेड़ से ज्यादा होने की वजह से वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी तस्वीर को इतने ट्रिकी तरीके से खींचा गया है कि वो पेड़ का ही एक हिस्सा लग रहा है. हमें उम्मीद है कि इस मज़ेदार पहेली को सॉल्व करने में आपको मज़ा आया होगा.