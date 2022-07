नाश्ते की टेबल पर आपको ढूंढ निकालना है डेज़ी का फूल, शर्त है सिर्फ 25 सेकेंड में !

Can You Spot The Object : कुछ ऐसी पहेलियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके तेज़ दिमाग और बाज़ जैसी तेज़ नज़र का भी पता चलता है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है लेकिन नज़र उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाती. इस बार जो पहेली हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें चाय की टेबल पर छिपे हुए एक डेज़ी (Spot The Daisy on Table ) के फूल को ढूंढ निकालना है.

अलग-अलग पहेलियों में इंसान की नज़रों को भ्रमित करने के लिए तरह-तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह की भ्रमित करने वाली एक तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद है. तस्वीर में चाय और नाश्ते के टेबल पर एक डेज़ी (Spot The Daisy Within 25 Seconds) का फूल छिपा हुआ है, चैलेंज ये है कि इस फूल को महज 25 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकालना है. ये आपकी नज़रों का टेस्ट है.

नाश्ते की टेबल पर छिपा फूल

जिस पहेली को लेकर हम आपके लिए आए हैं, वो ब्रिटिश पॉटरी कंपनी Portmeirion ने तैयार की है. ये रंग-बिरंगी पहेली बॉटैनिक गार्डेन रेंज की 50वीं वर्षगांठ पर बनाई गई है. चेक वाले सफेद और लाल टेबल कवर पर चीज़, स्ट्रॉबेरीज़, स्कॉन्स, ब्रेड, अंगूर, सैंडविचेज़ और कुछ बर्तन रखे हुए हैं. इतने रंगीन बैकग्राउंड पर एक छोटा सा डेज़ी का फूल ढूंढ पाना आसान बिल्कुल नहीं है. आपकी नज़रें बार-बार इधर से उधर जाएंगी और इस तस्वीर को ज़ूम करके देखने पर शायद फूल आपको दिख जाए. शर्त इतनी है कि ये चैलेंज महज 25 सेंकेंड में करना है.

चाय की टेबल पर छिपे हुए एक डेज़ी (Spot The Daisy on Table ) के फूल को ढूंढ निकालना है. (Credit-Portmeirion)

यहां छिपा है डेज़ी का फूल

आप अब भी अगर ये पहेली पूरी नहीं कर पाए हैं और आपको खाने-पीने की चीज़ों के बीच डेज़ी का फूल दिखाई नहीं दिया है, तो चलिए हम आपको खुद ही ये फूल दिखाए देते हैं.

दो बर्गर के बन के बीच दाहिनी ओर एक छोटा सा डेज़ी का फूल छिपा हुआ दिखाई देगा. (Credit-Portmeirion)

आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो बर्गर के बन के बीच दाहिनी ओर एक छोटा सा डेज़ी का फूल छिपा हुआ दिखाई देगा. हालांकि जगह-जगह पर बिखरे हुए बर्तन और खाने का सामान आपकी नज़रों को पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए काफी है.