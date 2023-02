मूर्तियों के बीच मौजूद है एक इंसान, क्या पहचान पाए आप? 9 सेकंड का है चैलेंज ...

Brain Teaser for Testing Your IQ: सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह की पहेलियां वायरल होती रहती हैं और इन पहेलियों को खूब पसंद भी किया जाता है. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को इस वक्त भ्रमित कर रहा हैऔर लोग इसका सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं. तस्वीर में आपको निर्जीव मूर्तियों की भीड़ में छिपे एक इंसान को (Can you spot human between Statues) ढूंढ निकालना है, जो सामने ही मौजूद है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आ पा रहा.

आज हम आपके लिए जो पहेली लेकर आए हैं, वो दिखने में तो आसान है, लेकिन है थोड़ी सी कनफ्यूज़िंग. वायरल हो रही तस्वीर में एक जगह पर सफेद रंग की कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं. इन्हीं मूर्तियों के बीच में कहीं एक इंसान भी छिपा हुआ है, जिसे आपको पहचानना है. इस काम के लिए आपको कुल 9 सेकंड का वक्त दिया गया है.

मूर्तियों के बीच खड़ा है इंसान

तस्वीर में आपको अलग-अलग पोज़ में खड़ी तरह-तरह की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं. कुछ मूर्तियां बैठी हुई बनाई गई हैं, तो कुछ मूर्तियां खड़ी हुई हैं. बगीचे में लगी सारी मूर्तियां अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इनमें से एक स्टैचू, दरअसल एक इंसान है. आपको उसे ढूंढने के लिए थोड़ी मशक्कत तो करनी होगी क्योंकि ये पज़ल सिंपल होने के साथ-साथ ट्रिकी भी है. याद रखिए, आपके पास ये चैलेंज पूरा करने के लिए कुल 9 सेकंड का वक्त है.

मूर्तियों के बीच में कहीं एक इंसान भी छिपा हुआ है, जिसे आपको पहचानना है. (Credit- Bright Side)

क्या आप सॉल्व कर पाए पज़ल?

आपने अगर बगीचे में मौजूद सारी मूर्तियों को अच्छी तरह से देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि कहां पर इंसान खड़ा हुआ है. अगर अब तक आप कनफ्यूज़ हैं तो हम आपको ये हिंट देते हैं कि ये बाईं ओर दो मूर्तियों के बीच मौजूद है.

आप देख सकते हैं कि स्टैचू के कॉस्ट्यूम में खड़ा ये इंसान हाथों में पहनी हुई घड़ी को देख रहा है. (Credit- Bright Side)

आप अगर अब तक पहेली को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए हम जवाब वाली तस्वीर भी लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टैचू के कॉस्ट्यूम में खड़ा ये इंसान हाथों में पहनी हुई घड़ी को देख रहा है.