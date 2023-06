Let की भीड़ में कहां छिपा है Jet? सिर्फ 5 सेकंड का है चैलेंज, फटाफट ढूंढकर दिखाएं ...

Can you see Jet among Let: कभी आपने सोचा है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे अपना वक्त काटते होंगे क्योंकि मोबाइल-टीवी और इंटरनेट जैसे साधन तो तब थे नहीं. उस वक्त कुछ और तो नहीं था, लेकिन शारीरिक और मानसिक गेम्स बनाए जाते थे, जिससे लोगों का दिमाग और शरीर भी स्वस्थ रहता था और वक्त भी रचनात्मक तरीके से गुजर जाता था.

अब वक्त बदल चुका है फिर भी पहेलियों का क्रेज़ खत्म नहीं हुआ है. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी तमाम पहेलियां मिल जाती हैं. मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह की पहेलियां हमारे आईक्यू और ऑब्ज़र्वेशन स्किल को टेस्ट करती हैं. यही वजह है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको नज़रें टेस्ट करने वाली ऐसी कई ऑप्टिकल पज़ल्स मिल जाएंगी.

Let की भीड़ में कहां छिपा है Jet?

आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसे डेली स्टार की ओर से शेयर किया गया है. इस ब्रेनटीज़र में बहुत सारे Let लिखे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में कहीं पर एक Jet भी लिखा हुआ है. आपको करना ये है कि कुल 5 सेकंड के अंदर-अंदर इस Jet को ढूंढ निकालना है. इस पहेली के ज़रिये आपके ऑब्ज़र्वेशन स्किल का टेस्ट लिया जा रहा है, तो फटाफट देखिए, क्या आप इस चैलेंज को वक्त पर पूरा कर पाते हैं या नहीं.

इनमें से एक शब्द ऑड होगा, जिसे आपको 5 सेकंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है.

अगर नहीं मिला सही जवाब …

वैसे तो ऑड शब्द या लेटर ढूंढने का टेस्ट आप पहले भी कई पहेलियों में दे चुके हैं, ऐसे में हमें उम्मीद है कि आपको अब तक ऑड शब्द मिल ही गया होगा लेकिन अगर आप अब भी ढूंढ रहे हैं तो हिंट ये है कि ज़रा दायीं ओर अपनी निगाहें टिकाइए.

ज़रा दायीं ओर अपनी निगाहें टिकाइए.

आप नीचे से सातवीं लाइन में इसे ढूंढ सकते हैं. अगर ये अब भी नहीं दिखा है तो आप तस्वीर में देख सकते हैं.