तस्वीर में ढूंढने हैं 10 मेंढक, वक्त है 20 सेकेंड का, सिर्फ तेज़ नज़र वाले ही कर पाएंगे ये कमाल!

Can you spot ten playful frogs in picture: ऑप्टिकल एल्यूज़न नज़रों का ऐसा धोखा होता है, जो आपको इस तरह भ्रमित कर दे कि सामने रखी चीज़ भी दिखाई न दे. एक बार फिर ऐसी ही लुकाछिपी के करने के लिए हम एक नई पहेली लेकर आए हैं. इस तस्वीर में आपको ढूंढकर निकालने हैं 10 मेंढक. तस्वीर काफी कनफ्यूज़ करने वाली है, ऐसे आप चुनौती लेने के लिए तैयार हैं?

आप ऐसी तमाम पहेलियां देख चुके होंगे, जहां कोई सामान इस तरह से रख दिया जाता है कि हम लाख ढूंढने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पाते. कुछ ऐसा ही शब्दों के साथ भी होता है. तमाम गलत शब्दों के बीच एक सही शब्द भी हो, तो उसे खोजने में दिमाग खपाना पड़ जाता है. इसी तरह अगर किसी को तस्वीर में कुछ ढूंढना हो तो भी आपको कंसेंट्रेशन की ज़रूरत है.

क्या दिखे आपको मेंढक

इस ब्रेनटीजर को Hiatt Hardware की ओर से क्रिएट किया गया है. इस मुश्किल चैलेंज में आपको ढूंढ निकालना है कि तस्वीर में कुल कितने मेंढक छिपे हुए हैं. आमतौर पर पज़ल्स में आपको कोई एक ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहा जाता है लेकिन इस पहेली में आपको कई मेंढक ढूंढने हैं. यानि मामला ज्यादा चैलेंजिंग है, इसीलिए आपको वक्त भी कुल 20 सेकेंड का दिया जा रहा है. तो फिर आप अपने काम पर लग जाइए.

आपको कुल 20 सेकंड के अंदर-अंदर 10 मेंढकों को ढूंढ निकालना है. (Credit- Hiatt Hardware)

अगर नहीं पूरा हुआ है चैलेंज?

आप अब तक अगर मेंढक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ज़रा आराम से हर तरफ नज़रें घुमाइए. आपके लिए हिंट ये है कि मेंढक हरे रंग के हैं और तस्वीर में हर तरफ दिखाई दे रहे हैं.

आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी नज़रें वाकई तेज़ हैं.(Credit- Hiatt Hardware)

वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने इन्हें ढूंढ ही लिया होगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो जवाब तस्वीर में देख सकते हैं.