बीच की दो तस्वीरों को गौर से देखिए, ढूंढ निकालने हैं 6 अंतर, चैलेंज है 20 सेकंड का!

Spot the 7 differences in these pictures: एक वक्त था, जब लोग वक्त बिताने के लिए तरह-तरह की एक्टिविटीज़ ढूंढते रहते थे लेकिन आज ज़माना बदल गया है. लोग मोबाइल फोन में चिपके चिपके पूरी दोपहर या शाम गुजार देते हैं. हालांकि अगर आप समय बिताना चाहें तो गैजेट्स पर भी आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें मिल सकती हैं, जो वक्त काटने के साथ-साथ आपका दिमाग भी तेज़ करेंगी.

पहले अखबारों में अंतर ढूंढने वाली खूब पहेलियां आया करती थीं, लेकिन अब धीरे-धीरे डिजिटल ज़माने में इंटरनेट पर भी इन पहेलियों ने अपनी जगह बना ली है. इसे सॉल्व करते हुए न सिर्फ आप फैमिली टाइम बिता सकते हैं बल्कि अपना आईक्यू भी बढ़ा सकते हैं.

ध्यान से देखिए दोनों तस्वीरों को…

इन दोनों चित्रों को हंगेरियन आर्टिस्ट Gergely Dudás ने बनाया है. एक जैसी ही दिखने वाली इन तस्वीरों में एक बीच पार्टी का सीन दिख रहा है, जो काफी कलरफुल है. आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको दोनों ही तस्वीरों को गौर से देखने के बाद इसमें से 7 अंतर ढूंढ निकालने हैं. इस काम के लिए आपके पास कुल 20 सेकंड का वक्त है.

एक जैसी तस्वीरें दिख रही हैं, जिनके बीच में आपको 7 अंतर ढूंढ निकालने हैं. (Credit- Dudolf)

क्या ढूंढ पाए आप अंतर?

इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होने से इंसान की ऑब्ज़र्वेशन पॉवर बढ़ती है. वैसे क्या आपको 20 सेकंड में सातों अंतर दिखाई दे गए? अगर ऐसा नहीं है, तो तस्वीर के साथ उत्तर बता रहे हैं.

इस काम के लिए आपके पास कुल 20 सेकंड का वक्त है. (Credit- Dudolf)

पहला अंतर सनस्क्रीन बॉटल का है, जिसमें दोनों पर अलग-अलग चित्र हैं.दूसरा अंतर सीपी का है, जो अलग-अलग दिशा में है.पेंग्विन की हैट में एक में तो रिबन है लेकिन दूसरे में नहीं है.एक में संतरा तो दूसरे में सेब दिख रहा है.एक तरबूज में बीज है, तो दूसरे में नहीं है.खरगोश की आइसक्रीम का फ्लेवर अलग-अलग है.एक झंडे में डॉट ज्यादा हैं, तो दूसरे में कम.