फूल-पत्तियों से भरी तस्वीर में ढूंढनी हैं तितलियां, 10 सेकेंड में पूरा कर दिखाना है चैलेंज!

Spot Butterfly Within 10 Seconds: कई बार हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं और कई बार उन्हें ट्रिक के ज़रिये ऐसा भरमाया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता. ऐसी ही ट्रिक को Optical Illusion कहते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर वायरल एक तस्वीर (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें आपको तितलियां (Spot the Butterfly) ढूंढ निकालनी हैं.

आंखों को भ्रमित करने वाली एक भरी-भरी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है. बगीचे की गुलज़ार पेंटिंग में आपको सुंदर और रंग-बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं. इसी पेंटिंग में कुछ तितलियां भी हैं. चैलेंज ये है कि इसमें से आपको तितलियां ढूंढकर दिखानी हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर. तो फिर देर कैसी, शुरू हो जाइए. अगर आप ऐसा कर पाए तो वाकई आपकी आंखें तेज़ और दिमाग फोकस करने में माहिर है.

तस्वीर में छिपी हैं तितलियां

हंगेरियन आर्टिस्ट Gergely Dudás ने ये तस्वीर बनाई है. ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें हमारे दिमाग को फोकस करने में मदद करती हैं. ये एक पहेली है, जो आपके दिमाग की फोकस करने की क्षमता और आंखों को परखती है. इस ब्रेन टीज़र में एक बहुत से रंग-बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं. इस खूबसूरत से दृश्य को और भी सुंदर बनाने के लिए इस तस्वीर में कुछ तितलियां भी बनाई गई हैं. चैलेंज ये है कि आपको इन तितलियों को 10 सेकंड के भीतर ढूंढकर दिखाना है.

आपको तितलियां (Spot the Butterfly) ढूंढ निकालनी हैं.(Credit-Dudolf.com)

क्या मिल गईं आपको तितलियां?

वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि तस्वीर में आपने तितलियों को अब तक ढूंढ ही लिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सके हैं, तो ज़रा ध्यान से तस्वीर को देखिए. खासतौर पर फूलों के बीच-बीच में ध्यान लगाकर आपको देखना पड़ेगा.

तस्वीर में कुल 5 तितलियां छिपी हुई हैं.(Credit-Dudolf.com)

अगर आपने 10 सेकेंड में तितलियां ढूंढ निकाली हैं, तो आपकी नज़रें और फोकस करने की क्षमता ज़बरदस्त है. अगर ये आपको अभी भी नहीं मिली हैं, तो आप इसका जवाब तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें 5 तितलियां मौजूद हैं.