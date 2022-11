कमरे के किसी कोने में छिपी बैठी है बिल्ली मौसी, तेज़ नज़र वाले ढूंढ निकालेंगे 5 सेकेंड में !

Can You Spot The Cat: मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद मनोवैज्ञानिक कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना देते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें छिपे जानवर को ढूंढने में लोगों का दिमाग घूम रहा है.

इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में ये न केवल आपके दिमाग को दौड़ने पर मजबूर कर देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि आप एक चीज़ पर कितना ध्यान लगा सकते हैं. ये चैलेंज निश्चित तौर पर आपको मज़ेदार लगेगा. वायरल हो रही तस्वीर में एक कमरे के अंदर छिपी हुई बिल्ली को ढूंढ निकालना है. करीने से रखे सामानों के बीच जाकर बिल्ली छिप गई है, जिसे खोज निकालने के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त का वक्त दिया गया है.

कमरे में छिपी बिल्ली को ढूंढिए

Bright Side की ओर से बनाई गई तस्वीर में एक कमरे के भीतर बड़ी-सी अलमारी है, जिनमें कपड़ों से लेकर ढेर सारे बैग और जूते भी रखे हुए हैं. यहीं कहीं एक बिल्ली भी छिपकर बैठी हुई है. लेकिन वो हर किसी को दिख नहीं रही है. तो क्या आप बता सकते हैं कि वे कहां है? लेकिन ऐसा कर पाने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है और हमें उम्मीद है कि आप इसे ढूंढ निकालेंगे. दिलचस्प बात ये है कि बिल्ली आपको लगातार देख रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप उसे देख पाए या नहीं.

तस्वीर में एक कमरे के अंदर छिपी हुई बिल्ली को ढूंढ निकालना है. (Credit-Bright Side)

अगर अब भी नहीं मिली बिल्ली …

हमें उम्मीद है कि आपने अब तक उस बिल्ली को ढूंढ निकाला होगा. वैसे जिन लोगों को बिल्ली अभी भी नहीं दिखी है या फिर वे उसे ढूंढ ही रहे हैं, उनके लिए हिंट ये है कि ये अलमारी में ही छिपी हुई है.

तस्वीर में लाल घेरे में आप इसे देख सकते हैं. (Credit-Bright Side)

अगर अब भी आपको बिल्ली नहीं दिखी है, तो तस्वीर में लाल घेरे में आप इसे देख सकते हैं. वैसे ये चैलेंज लेने में आपको मज़ा भी खूब आएगा.