Optical Illusion: तस्वीर को 5 सेकंड तक देखिए, क्या मिल गया आपको महिला का चेहरा?

Spot the face of woman in 5 seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Clever Optical Illusion), जिसे आपको छोटे से

दिलचस्प ये है कि इसमें आपको कुछ ढूंढकर नहीं निकालना है और न ही किसी और जानवर की शक्ल में कोई और छिपा है. जो कुछ भी तस्वीर में दिख रहा है, वो सीधा-सीधा है. आप उसे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. बस आपने तस्वीर पर ज़रा भी गौर किया तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी.

कहां छिपा हुआ है महिला का चेहरा?

इस तस्वीर में आप एक फूल पर बैठी हुई तितली देख सकते हैं. पीले रंग के फूल पर एक रंगीन तितली की ये तस्वीर आपकी ऑब्ज़र्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट लेने वाली है. ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट करने वाली पज़ल है. सूर्यमुखी और तितली की इस तस्वीर में आपको एक औरत का चेहरा ढूंढकर दिखाना है. अगर आपकी नज़रें बाज़ जैसी तेज़ हैं, तो आप 5 सेकंड में इसे खोज निकालेंगे.

किसी महिला का चेहरा दिखाई दिया या फिर नहीं? (Credit- Johannes Stoetter)

अगर नहीं मिल पाया चेहरा …

आपको इस काम के लिए कुल 5 सेकंड का वक्त मिला है, जो है तो काफी कम, लेकिन आपके इंटेलिजेंस और ऑब्ज़र्वेशन लेवल को चेक करने के लिए काफी है. आपको हम इतना हिंट दे सकते हैं कि चेहरा आपको तितली पर ही कहीं मिलेगा.

आप इसका जवाब देख सकते हैं.

अगर आपको अब भी ये नहीं दिखा है, तो जवाब वाली तस्वीर भी शेयर की जा ही है.