Optical Illusion: गुलाब के पेड़ के पास ही मौजूद है मछली, तेज़ नज़र वाले ढूंढ लेंगे बस 4 सेकंड में!

Spot the fish in this picture within 4 seconds:इंसान को अगर वक्त बिताना हो या फिर थोड़ा अपने बु्द्धि-विवेक की परीक्षा लेनी हो, तो कुछ ब्रेन टीज़र्स और पज़ल चैलेंज ज़रूर लेने चाहिए. ये चैलेंज बताते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज़ है और कितना लॉजिकल (Mind Test) चलता है. मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि ऐसे छोटे-छोटे टेस्ट हमारे आईक्यू के बारे में बताते हैं.

आज हम आपको एक ऐसा ही चैलेंजिंग टास्क (Brain Teaser) देने वाले हैं, जिसे अगर आपने पूरा कर दिखाया, तो आप खुद को होशियार मान सकते हैं. ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसी ही नज़रों को भ्रमित करने वाली एक तस्वीर में आपको मछली ढूंढ निकालनी है.

तस्वीर में ढूंढनी है एक मछली

जो तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर किया गया है. इसमें एक जगह पर गुलाब का पौधा लगा हुआ है, जिसमें कई फूल भी दिखाई दे रहे हैं. हालांकि आपको इस तस्वीर में इस पौधे के अलावा ढूंढनी है एक मछली, जो यहीं पर मौजूद है. इस काम के लिए आपके पास बहुत थोड़ा सा वक्त यानि 4 सेकंड है. ऐसे में फटाफट आप अपनी तेज़ नज़र का सबूत दे दीजिए.

यहां 4 सेकंड में एक मछली को ढूंढ निकालना है. (Credit- Reddit)

अगर नहीं पूरा हो पाया चैलेंज …

हमें पता है कि इस चैलेंज के साथ आपको टाइम लिमिट बहुत छोटी सी दी गई है, लेकिन यकीन मानिए ऐसी पहेलियों को सॉल्व करने में माहिर लोग सिर्फ एक ही नज़र में मछली को ढूंढ लेंगे.

सिर्फ तेज़ नज़र वाले ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे. (Credit- Reddit)

अगर आपको अब तक मछली नहीं दिखी, तो जवाब वाली तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं.