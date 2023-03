समंदर के अंदर ढूंढनी है मछली, 8 सेकेंड का है चैलेंज, क्या पूरा कर पाए आप?

Spot the fish in this picture within 8 seconds: ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. एक बार और ऐसा ही नज़रों को भ्रमित करने वाला एल्यूज़न लेकर हम आपके लिए आए हैं. ये आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है कि सही ऑब्जेक्ट ढूंढने में आपको खासी परेशानी होने वाली है.

किसी भी भ्रमित करने वाली तस्वीर में ऑब्जेक्ट ढूंढना आसान काम नहीं होता है. खासतौर पर तब, जब एक ही थीम की तस्वीर के अंदर कुछ छिपा हुआ हो. वैसे तो आज की फोटो सिंपल सी है लेकिन इसने लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें आखिर किस कोने में मछली छिपी हुई है.

समंदर में कहां छिपी है मछली?

तस्वीर में समुद्र के अंदर की दुनिया दिख रही है, जिसमें बहुत सारे जानवर यहां-वहां बिखरे हुए हैं. कुछ तैर रहे हैं तो कुछ तलहटी में पड़े हैं. ऑक्टोपस, कछुए, जेलीफिश और केकड़े को तो आप सीधे देख सकते हैं लेकिन यहां पर एक मछली भी छिपी हुई है, जिसे ढूंढने का चैलेंज आपके लिए है. आपको अपने लिए टाइमर सेट करना है 8 सेकंड का.

तस्वीर के अंदर एक मछली को ढूंढकर दिखाना है. (Credit- Bright Side)

क्या नज़र में आ गई मछली?

अगर आपकी नज़र में मछली आ गई है, तो आपकी नज़रें तेज़ हैं लेकिन अगर आपको इसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आपके लिए हिंट ये है कि तस्वीर के ज़रा दायीं ओर देखिए.

आपको जवाब भी तस्वीर में दिया जा रहा है. (Credit- Bright Side)

अगर आपने 8 सेकंड में ये काम पूरा कर दिखाया तो आपको बधाई लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो आपको जवाब भी तस्वीर में दिया जा रहा है.