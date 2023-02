बस स्टॉप की तस्वीर में ढूंढना है कुत्ता, 10 सेकंड का है वक्त, बेहद मज़ेदार है ये चैलेंज!

Can you spot the hidden dog in 10 second: आजकल इंटरनेट पर आंखों को भ्रमित करने वाली पहेलियों की कमी नहीं है. हर जगह पर आपकी आंखों और दिमाग की परीक्षा लेने वाली वाली ऐसी तमाम पहेलियां मौजूद हैं. दरअसल ऐसी पजल्स न सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करती हैं बल्कि ये आपका अच्छा और क्रिएटिव टाइम पास भी करती हैं. खासतौर पर वो पहेलियां, जिन्हें सॉल्व करने में लंबा वक्त लग जाए.

आज हम आपके लिए एक ऐसा ही ऑप्टिकल एल्यूज़न लेकर आए हैं. आज जो चैलेंज आपको दिया जा रहा है, यकीन मानिए ये पुरानी पहेलियों से बिल्कुल ही अलग है. यहां पर आपको बस पर चढ़ रहे लोगों की एक भीड़ दिख रही है, जिसके बीच एक कुत्ते को ढूंढकर दिखाना आपका चैलेंज है. सुनने में जितना झल्लाहट भरा काम लग रहा है, इसके करने में आपका दिमाग उतना ही ज्यादा घूम जाएगा.

तस्वीर में से ढूंढना है कुत्ता

डॉग्स तो ज्यादातर लोगों को प्यारे ही लगते हैं और जिन्होंने इन्हें पाला होता है, वे अपने साथ हर वक्त डॉग्स को रखना चाहते हैं. हालांकि अगर डॉग खो जाए तो भीड़ में उसे ढूंढ निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. यहां पर आपको यही काम दिया जा रहा है. बस पर चढ़ रहे लोगों की भीड़ की तस्वीर में आपको एक कुत्ता ढूंढना है. टाइमर सेट करना है 10 सेकंड का और इतनी देर में ही आपको कुत्ता खोज लेना है. आपके लिए बड़ा हिंट ये है कि तस्वीर का कोई भी कोना नहीं छोड़ना है. हर जगह ठीक से देखिए.

आपको 10 सेकंड में एक कुत्ता ही ढूंढना है. (Credit- YouTube)

जवाब है बेहद मज़ेदार

आपको पहेली सॉल्व करते वक्त सिर्फ नज़रें ही नहीं दौड़ानी हैं, दिमाग भी इस्तेमाल करना है. 10 सेकंड के अंदर डॉग को अगर आपने ढूंढ लिया है तो आप वाकई हाई आईक्यू वाले इंसान हैं. अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो हम आपके लिए जवाब वाली तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं.

ये पहेली सिर्फ आंखों से नहीं दिमाग से हल होगी. (Credit- YouTube)

तस्वीर के जवाब देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रिकी चैलेंज था. जी हां, इसीलिए तो हमने आपसे कहा था कि ऑप्टिकल एल्यूज़न हमेशा आंखों से नहीं दिमाग से भी सॉल्व किए जाते हैं.