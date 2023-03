ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में ढूंढ निकालना है टाइगर, वक्त है 8 सेकंड का, क्या आप पूरा कर पाए चैलेंज?

Spot The Hidden Tiger in the picture within 8 seconds: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के पीछे एक टाइगर को ढूंढने का.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑप्टिकल एल्यूज़न (Viral Optical Illusion) में हर रोज़ कुछ न कुछ नया दिखाई देता है. इस नई भ्रमित करने वाली तस्वीर के बारे में कहा गया है कि अगर आप इसमें छिपे हुए जानवर को आपने ढूंढ लिया तो आपकी आखों और दिमाग के को ऑर्डिनेशन को मानना पड़ेगा. वैसे पैटर्न के ज़रिये इसे मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्मार्ट शख्स फिर भी चैलेंज को पूरा कर लेगा.

पैटर्न के पीछे छिपा हुआ है टाइगर

वायरल हो रही तस्वीर में कुछ आड़े-तिरछे पैटर्न बनाए गए हैं, इसमें काले और सफेद रंग के शेड भरे हुए हैं और इन्हें भी आड़ा-तिरछा करके बना गया है. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इसके पीछे बैठे एक जानवर को ढूंढकर निकालें. अगर ये काम आपने 8 सेकेंड के भीतर कर दिखाया, तो आपका आईक्यू अच्छा है लेकिन अगर आप इसमें उलझे रह गए तो आपको ऐसी और पहेलियां सॉल्व करके अपनी आंखें और दिमाग की धार तेज़ करने की ज़रूरत है. एक बार ये पज़ल ट्राई ज़रूर कीजिए.

आपको 8 सेकंड के अंदर-अंदर टाइगर ढूंढ निकालना है.

यहां छिपा बैठा है जानवर …

वैसे तो ऐसे तमाम लोग होंगे, जिन्होंने एक नज़र में भी टाइगर को देख लिया होगा और वे पहचान गए होंगे कि ये कौन का जानवर है, जो उन्हें परेशान कर रहा था. अगर आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए हिंट ये है कि जानवर तस्वीर के बाईं ओर मौजूद है.

दरअसल ये बाएं कोने में मौजूद थी, जिसने आपका दिमाग झन्ना रखा रखा. हम आपको जवाब वाली तस्वीर के ज़रिये इसकी लोकेशन भी बता रहे हैं.