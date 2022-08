20 सेकेंड में ढूंढ निकालना है खुला हुआ ताला, ध्यान लगाकर पूरा करना पड़ेगा चैलेंज !

Spot the open lock: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें एक ताला ढूंढने (Can you Spot the open lock) की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है.

दरअसल तस्वीर में बहुत सारे ताले बने हुए हैं, इनमें से एक ताला खुला हुआ है, जिसे आपको 20 सेकेंड में ढूंढ निकालना है. अगर आप इस काम को कर पाए, तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता काफी अच्छी है. ये तस्वीर इस तरह से बनाई गई है कि पीले तालों को बीच खुले और बंद का फर्क कर पाना ही अपने आपमें मुश्किल साबित हो रहा है.

कहां छिपा है खुला हुआ ताला?

Planetworm Riddles and Tests की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर में आपको एक साथ बहुत से पीले रंग के ताले दिखाई देंगे. इन तालों का हुक स्लेटी रंग का है. ये इस तरह से रखे गए हैं कि देखते ही नज़रें धोखा खाने लगती हैं कि कौन से ताले का हुक कहां है. भ्रमित करने वाली इस तस्वीर में आपकी सीधे तौर पर एक ऐसा ताला तलाश करना है, जिसका हुक खुला हुआ है. वैसे तो ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन 20 सेकेंड का वक्त इसके लिए थोड़ा कम पड़ रहा है.

पीले तालों को बीच खुले और बंद का फर्क कर पाना ही अपने आपमें मुश्किल साबित हो रहा है. (Credit- Planetworm Riddles and Tests )

अगर अब तक नहीं मिला तो …

वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 सेकेंड में आपने इस ढूंढ निकाला होगा. अगर नहीं भी ढूंढ निकाला तो ज़रा 5-10 सेकेंड ऊपर होने के बाद आपको खुला हुआ ताला दिख गया होगा. अगर अब भी इसे आप नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हिंट ये है कि ये नीचे की तरफ है.

तस्वीर के कोने-कोने पर नज़र मारने के बाद अब तक आपको अगर ताला नहीं मिला है, तो आप इस तस्वीर में पहेली का सही जवाब देख सकते हैं. वैसे ये चैलेंज़ आंखों और दिमाग दोनों के लिए ही आसान नहीं था.