कछुओं के बीच छिपा बैठा है सांप, नज़रें हैं परफेक्ट तो 10 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए !

Can You Spot The Snake: हंगरी के मशहूर कार्टूनिस्ट गेर्जली डुडास को डुडॉल्फ के बनाए गए इस ऑप्टिकल एल्यूज़न में आपको कछुओं की भीड़ में बैठा हुआ सांप ढूंढ निकालना है. कछुओं के ऊपर जहां शेल है, वहीं सांप चुपचाप इनके बीच बिना शेल के छिपा बैठा है. चैलेंज ये है कि आप 10 सेकेंड में इसे ढूंढ निकालिए.











