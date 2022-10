ऐन वक्त पर खो गई दुल्हन की वेडिंग रिंग, ज़रा आप ही ढूंढकर दिखाइए! आसान नहीं है ये चैलेंज

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Mistake In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां लोगों को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती हैं. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में भी ऐसा ही चैलेंज दिया गया है, जिसमें आपको ढूंढ निकालनी है शादी की अंगूठी.

चाहे आप इसे टाइमपास कह लें या फिर अपनी आंखों और फोकस का टेस्ट. किसी एक जगह पर कोने में पड़ी हुई चीज़ तक हमारी निगाह पड़ती ही नहीं है और कई बार तो चीज़ सामने होती है और हम पहचान नहीं पाते. इसी तरह आपको तस्वीर में एक वेडिंग सीन दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग सारी तैयारियों के बाद शादी की अंगूठी (Can You Spot The Wedding Ring) ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको इनकी मदद करनी है और अंगूठी को खोजकर दिखाना है.

कहां छिपी हुई है शादी की अंगूठी

वायरल हो रही तस्वीर में एक शादी का सीन दिखाई दे रहा है. इसमें दूल्हा और दुल्हन थोड़े अपसेट दिख रहे हैं, जबकि दूल्हे का दोस्त कोई चीज़ ढूंढने में परेशान है. जो चीज़ खोई है, वो भी कोई आम चीज़ नहीं है बल्कि शादी की अंगूठी है. अब इस शख्स की मदद आपको करनी है और अंगूठी को 9 सेकेंड के अंदर-अंदर ढूंढ निकालना है. अगर अंगूठी वक्त पर नहीं मिली तो शादी टूट भी सकती है, ऐसे में अपना फोकस बनाकर आप अंगूठी ढूंढने में सारा दिमाग लगाना है. फिर देर कैसी, फटाफट शुरू हो जाइए.

आपको अंगूठी को खोजकर दिखाना है. (Credit- Bright Side)

यहां छिपी हुई है वेडिंग रिंग

अगर आप अब तक शादी की रिंग ढूंढ चुके हैं, तो वाकई आपका फोकस मानना पडे़गा, लेकिन अगर आपको ये अब तक नहीं मिली है, तो ज़रा अपना ध्यान तस्वीर में ऊपर बायीं तरफ लगाइए तो आपको रिंग मिल जाएगी.

जिनका दिमाग फोकस्ड रहता है, वही इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे. (Credit- Bright Side)

9 सेकेंड में अगर आपने ये कर लिया तो बेहतर लेकिन आप थोड़ा ग्रेस टाइम लेकर भी इसे ढूंढ सकते हैं वरना तस्वीर में इसका जवाब बताया गया है. हमें उम्मीद है कि आपको इस चैलेंज को पूरा करने में मज़ा आया होगा.