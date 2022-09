छोटा सा टेस्ट बताएगा आपका IQ लेवल! 20 सेकेंड के अंदर ढूंढनी है उड़ती हुई 2 चिड़िया

Can You Spot Two Birds in The Picture: मनोविज्ञान और मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने के बाद कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें दो चिड़िया ढूंढ निकालनी है.

इस नए-नवेले ब्रेन टीज़र (Brain Teaser) ने आंखों को ऐसे भ्रमित कर रखा है कि आप तस्वीर को देखने के बाद ये समझ ही नहीं पाएंगे कि तालाब और मछलियों के बीच चिड़िया कहां छिपी हुई है. तस्वीर को TikTok स्टार Hectic Nick ने शेयर किया है और दावा किया है कि सिर्फ 1 फीसदी लोगों को ही तस्वीर में दूसरी चिड़िया दिखाई दी है.

तस्वीर में ढूंढ निकालिए 2 चिड़िया

हेक्टिक निक नाम के शख्स ने जो ऑप्टिकल एल्यूज़न चैलेंज के तौर पर रखा है, उसमें आपको आसानी से पानी के अंदर डॉल्फिन दिखाई दे रही है, जिसके मुंह में एक छोटी मछली भी है. पानी की लहरें हैं और इसमें से उठ रही बूंदें भी हैं. आपको करना ये है कि इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखना है और ढूंढ निकालनी है, दो उड़ती हुई चिड़िया. पहले आप कोशिश कीजिए , फिर हम आपको एक हिंट देंगे, जिससे चिड़िया ढूंढना आसान हो जाएगा.

आपको 20 सेकेंड के अंदर इसमें दो चिड़िया की छवियां ढूंढ निकालनी है.

सिर्फ 1 फीसदी लोगों को दिखी चिड़िया

इस ऑप्टिकल एल्यूज़न में डॉल्फिन और पानी के बीच चिड़िया को ढूंढना आसान नहीं है. तो आप ऐसा करें कि इस तस्वीर को ज़रा उल्टी करके देखें. उल्टा करते ही आपको डॉल्फिन की पूंछ को चिड़िया में बदलते हुए देख लेंगे.

वहीं आपको पानी की लहरें बहुत सारी छोटी-छोटी चिड़िया के तौर पर दिखाई देने लगेंगी. वहीं इस चैलेंज पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने चित्र में डॉल्फिन, चिड़िया और पानी देख लिया. कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें बिना तस्वीर को पलटे ही चिड़िया दिख गई.