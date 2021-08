सूप बनाने को शेफ ने कोबरा के किये टुकड़े-टुकड़े, 20 मिनट बाद सांप ने लिया मौत का बदला!

मौत कब और कैसे आ जाए, कहा नहीं जा सकता. मौत इंसान की जिंदगी में किसी भी रास्ते से आ जाती है. दुनिया में हर साल करीब 1 लाख से अधिक लोगों की मौत सांप (People Killed By Snake Bite) के काटे जाने से होती है. लेकिन जिन्दा होते हैं और अपने जहर से इंसान (Venom Of Snake) को मार डालते हैं. लेकिन हाल में चीन से सामने आए एक मामले में एक कोबरा ने शेफ को अपनी मौत के 20 मिनट बाद डस (Cobra Bites Chef 20 Minutes After Death) कर मार डाला. सांप का कटा हुआ सिर प्लेट में सर्व किया गया था. और उसी प्लेट से सांप ने शेफ को डस लिया.

ये अजीबोगरीब मामला चीन (China) से सामने आया है. साउथ चाइना में कोबरा सांप के स्किन से बने सूप को बड़े चाव से पिया जाता है. इस खतरनाक सांप के स्किन को हटाकर उसके मांस को पकाकर उससे सूप बनाया जाता है. लेकिन चीन के फोशन (Foshan) में रहने वाले शेफ पेंग फैन (Peng Fan) के लिए कोबरा सूप बनाना जानलेवा साबित हुआ. कोबरा सूप बनाने के दौरान उसकी मौत हो गई वो भी मरे हुए सांप के काटने के कारण.

काटकर रखा था सिरपेंग ने अपने रेस्त्रां में कोबरा सूप शामिल किया था. उसके रेस्त्रां में आने वाले लोग इस सूप को काफी पसंद करते थे. इसे बनाने के लिए घटना वाले दिन पेंग ने सांप को काटकर अपने किचन में रखा था. पेंग ने कोबरा की गर्दन काट कर अलग राखी और उसकी बॉडी के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए. सांप को काटने के बाद वो किचन की सफाई करने लगा. इस दौरान सांप को मारने के बाद पेंग ने उसके कटे सिर को डस्टबिन में फेंकने के लिए जैसे ही उठाया, सांप ने उसे डस लिया. अपनी मौत के 20 मिनट बाद भी सांप का सिर जिन्दा था और उसके जहर से पेंग की मौत हो गई.

आधे घंटे में चली गई जानकोबरा का जहर काफी खतरनाक होता है. इसके एक बूंद से भी जान चली जाती है. कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जिसके एक बूंद से मात्र 30 मिनट में किसी की जान चली जा सकती है. कोबरा के काटने के बाद लोगों को लकवा मार देता है जिसके बाद घुटन से उनकी मौत हो जाती है. कोबरा के जहर को काटने वाला एंटी वेनम डोज मार्केट में मौजूद है लेकिन इसे तुरंत लेना पड़ता है. पेंग को काटे जाने के बाद दवा नहीं मिली जिससे आधे घंटे में उसकी मौत हो गई. घटना के वक्त रेस्त्रां में कई गेस्ट सूप पीने के लिए आए हुए थे.

बेहद मशहूर है कोबरा सूपचीन के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में कोबरा सूप को चाव से पिया जाता है. मौत के 20 मिनट बाद कोबरा द्वारा काटे जाने वाली खबर पर कई लोगों को यकीन नहीं हुआ. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा पॉसिबल है. सांप का जहर उसकी बॉडी में एक्टिव रहता है. ऐसे में जब पेंग ने मौत के बाद कोबरा का सिर काटने के 20 मिनट बाद उसे छुआ तो सिर ने उसे काट लिया. इस घटना के बाद रेस्त्रां में खाने आए लोग बिना सूप पिये वहां से चले गए. इस अजीबोगरीब घटना की काफी चर्चा हुई थी.