रोटी-सब्जी के नाम पर बच्चे ने बिचकाया मुंह, No Thankyou बोल कर डाली केक की डिमांड

बच्चे तो मासूम होते ही हैं. उनकी मासूमियत से किसी का भी मूड रिफ्रेश हो जाता है. सोशल मीडिया पर बच्चों के ढेर सारे क्यूट वीडियोज मौजूद है. तोतली आवाज में उनकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बच्चा बेहद मासूम शक्ल के साथ अपनी मां से केक खिलाने की डिमांड करता नजर आ रहा है. जब उसकी मां ने रोटी और सब्जी खाने को कहा तो बच्चे ने बेहद प्यार से नो थैंक्यू (Child No Thank You Video) में जवाब दिया. साथ ही एक आखिरी बार केक खाने देने की इजाजत मांगी.

वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चे का नाम कबीर है. इंस्टाग्राम पर कबीर के कई हजार फॉलोवर्स हैं. इससे पहले भी कबीर के कई वीडियोज वायरल हो चुके हैं. इसमें अलेक्सा से गाना प्ले करने के उसकी डिमांड का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था. अब इस नए वीडियो में कबीर अपनी मां की गोद में नजर आ रहा है. घर की छत पर रिकॉर्ड इस वीडियो में कबीर की मम्मी उससे रोटी और सब्जी खाने को बोलती नजर आई. इसके बाद बच्चे ने बड़े प्यार से उसे नो थैंकयू कह डाला. इसके बाद उसने केक खाने की डिमांड की.

कबीर के इस क्यूट वीडियो को अभी तक हजारों बार देखा जा चूका है. लोगों को बच्चे का इतनी मासूमियत से नो थैंकयू कहना काफी पसंद आ रहा है. लोग वीडियो पर काफी कमेंट कर रहे हैं. इससे पहले भी इस बच्चे के कई वीडियोज वायरल हो चुके हैं. आप भी एन्जॉय करें कबीर की मासूमियत के पहले भी वायरल हो चुके कुछ वीडियोज.

बता दें कि इन दिनों इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिये लोग अपने वीडियोज काफी शेयर करने लगे हैं. जबसे टिकटोक बैन हुआ है, उसके बाद से इंस्टाग्राम वीडियो शेयर करने का बेस्ट प्लेटफार्म बन चुका है. कई लोग इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन गए हैं. सोशल मीडिया से पैसों की कमाई का इंस्टाग्राम भी अच्छा जरिया बन गया है.