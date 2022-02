6 साल के बेटे के लिए पापा का एग्रीमेंट, हफ्ते भर चिल्लाने-झगड़ने और न रोने पर मिलेंगे 100 रुपये !

बच्चों को काबू में रखने के लिए माता-पिता एक से बढ़कर तरीके निकालते हैं. एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे के लिए बेहतरीन तरीका (Agreement for 6 year old ) निकाला है और उसके लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट बच्चे से साइन करा लिया है. इस एग्रीमेंट (6 year old signed agreement with dad) के तहत बच्चे को बताए गए काम करने के बदले उसे पिता की ओर से पैसे और बोनस दिए जाएंगे.

बच्चों को जो भी करना होता है, वे उसके लिए अपने तरीके निकाल ही लेते हैं. ऐसे में माता-पिता को ही थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचकर उन्हें डील करना होता है. एक पिता के इस स्मार्ट तरीके (Smart Parenting Tips ) को मानना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने 6 साल के बेटे को काबू करने का पूरा चार्ट तैयार कर लिया है. इतना ही नहीं इसके साथ ऐसा लुभावना ऑफर दिया गया है कि बच्चा ना कर ही नहीं पाएगा.

क्या है बच्चे के एग्रीमेंट में ?

बच्चे के लिए तैयार किए गए एग्रीमेंट में उसका दिन भर का शेड्यूल मिनट टु मिनट लिखा गया है. इसमें उसके सोकर उठने से लेकर दूध पीने, खेलने, खाने और सब्जेक्टवाइस होमवर्क का भी रूटीन तैयार किया गया है. ये भी बताया गया है कि वो टीवी देखते-देखते ही फल भी खाएगा. अगर बच्चा इस पूरे रूटीन को इसी तरह फॉलो करेगा तो उसे इनाम में पैरे दिए जाएंगे. इतने के बाद अगर वो ये सारा काम बिना चिल्लाए, झगड़े और रोए करेगा तो उसे 10 रुपये का परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा. इतना ही नहीं अगर वो 7 दिन तक ये मैनेज करने में कामयाब रहा तो ये बोनस हफ्ते में 100 रुपये का होगा.

पहले चार्ट फेल हुआ, इस बार लुभावना ऑफर

इस टाइम टेबल एग्रीमेंट को ट्विटर पर @Batla_G नाम के यूज़र ने शेयर किया है. उन्होंने ट्विटर पर ये भी बताया है कि सुबह 9 से 2 बजे का वक्त स्कूल का है, जिसमें लंच टाइम शामिल है. 10 मिनट सोकर उठने में आलस के लिए भी दिए गए हैं. इससे पहले भी स्टार चार्ट बनाया गया था, जो काम नहीं कर रहा था. उनका बेटा अबीर स्टार पाने के लिए रोने लगता था. लोगों ने इस एग्रीमेंट पर मज़ेदार रिएक्शन दिए हैं. एक यूज़र ने लिखा- ये हफ्ते भर से ज्यादा नहीं टिकेगा. वहीं अन्य ने इस टाइम टेबल में कुछ न करने का भी वक्त होने की डिमांड की है.