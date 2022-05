सड़क पर मुश्किल में फंसे शख्स की बच्चों ने मिलकर की मदद, बचपन में दी गई ऐसी सीख ताउम्र देती है साथ

बच्चों में दया और प्रेम का भाव जल्दी सिखाना चाहिए. ऐसे बच्चे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं. ये केवल हमारा कहना नहीं है बल्कि हर किसी को ये मानना चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए. हर पैरेंट को अपने बच्चों के समय के साथ नैतिक शिक्षा, दया और मददगार बनने की सीख देना बेहद ज़रूरी होता है. ये साबित किया एक वीडियो ने.

ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो एक ट्रॉली पर काफी सामान लाटकर आगे बढ़ने की कोशिश करता दिखा लेकिन तभी सारा सामान बिखर गया. तभी वहां से गुज़र रहे सारे बच्चे युवक की मदद के लिए दौड़ पड़े. और तब तक साथ रहे जब तक उसका काम पूरा नहीं करवा लिया. वीडियो ने कितना प्रभाव डाला है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शेयर होने के बाद आधा दिन बीतने से पहले वीडियो को करीब 5 लाख व्यूज़ मिल गए.

बच्चों ने मिलकर की युवक की मदद

“Teaching KINDNESS and to LOVE starts early. These kids will and should lead” इस कैप्शन के साथ ट्विटर अकाउंट पर @TansuYegen शेयर वीडियो में बच्चों में किसी ज़रूरतमंद की मदद की प्रति जो भाव और प्रतिक्रिया दिखी वो वाकई काबिले-तारीफ थी. सड़क पर ट्रॉली में सामान भरकर ले जा रहे शख्स की ट्रॉली थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई और उसका सारा सामान सड़क पर फैल गया. उसमें फलों का भी डिब्बा था जिसमें से सारे फल सड़क पर दूर यहां वहां लुढ़क कर दूर चले गए. इतना देखना था कि साइकिल पर सवार छोटे-छोटे बच्चे वहीं रुक गए और बिना किसी सोच—चार में पड़े अपनी-अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और दौड़ कर युवक के पास आए एक-एक कर जहां-तहां बिखरे फलों औऱ सामान को उठा-उठाकर लाने लगे. बच्चों के साथ मौजूद दो लोग और मदद के लिए आए तो शायद उनके पैरेंट्स थे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

नन्हीं उम्र में सीखाना होगा दया और मानवता का पाठ

बच्चों को मदद के लिए इतना उत्साहित देख उनके पैरेंट्स की सीख पर खुश हुई. अच्छा लगा कि इन मासूमों के माता-पिता ने इस नन्हीं उम्र में उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी. इसी उम्र से उन्हें दया का भाव, इंसानियत औऱ प्यार सीखाने के लिए शुक्रिया. क्योंकि यही उम्र का वो पड़ाव है जहां दी गई हर एक सीख, कही गई हर बात सीधे दिल-दिमाग पर असर करती है. अगर सही वक्त पर उनके बेहतर बनाने की कोशिश न की जाए तो फिर मुश्किलों से भागने और इंसानियत को दिल से निकाल बैठेंगे. लिहाज़ा हर पैरेंट्स को अपने बच्चों को हर वो अच्छी बात सीखानी चाहिए जो सामाजिक जीवन के लिए ज़रूरी है.