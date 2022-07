Video: आंखों पर चश्मा चढ़ा कर एंजॉय करता दिखा चिंपैंजी, इंसान भी चाहने लगेंगे ऐसी ही ज़िंदगी

कहते हैं कि इंसान के पूर्वज़ पहले बंदर ही थे. बाद में विकास होता गया और हम इंसान बन गए. बंदरों की कई प्रजातियों को देखकर इस बात पर पूरी तरह यकीन होने लगता है. आज भी बंदरों की कई ऐसी हरकतें ऐसी दिखाई दे जाती हैं जिससे लगता है कि वो इंसानों से थोड़ा ही पीछे हैं.

Wildlife viral series में एक चिंपैंजी के शौक देख जल उठेंगे आप. @TheFigen के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में एक चिंपैंजी की शान-ओ-शौकत देखकर आप चकित रह जाएंगे. वेकेशन एंजॉय करने जैसे स्टाइल में चिंपैजी को देख कई लोगों ने कहा कि उन्हें भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए.. वीडियो को 26 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

चिंपैजी का टनाटन टशन देख चौंक गए लोग

इंसानों से शरारत हो या मस्ती, धमाल, खेद-कूद हो या फिर इमोशन्स, अक्सर ही चिंपैजी की हरकतें देखकर उनमें इंसानी झलक दिखने ही लगती है. इस बार तो एक चिंपैंजी खुद को खूब पैंपर करने की ठान ली है. वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया गया ‘He knows how to enjoy life!’ अपना ख्याल रखना, खुद को खुश करना किसे कहते हैं, ये कोई इस चिंपैंजी सी सीख सकता है. वायरल वीडियो में एक चिंपैजी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में फेवरेट केले लेकर रस्सी पर लेटा नज़र आ रहा है. वो भी इतने स्टाइल में कि उसके टशन के आगे कोई न टिक पाएगा.

चश्में चढ़ाकर मस्त ज़िंदगी जीता दिखा चिंपैंजी

टशन भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे रुआब में नो लुक देते नज़र आ रहे थे जनाब चिंपैजी. सोशल मीडिया पर लोगों ने वानरराज के इस अंदाज़ को खूब पसंद किया. औऱ जमकर प्यार लुटाया. कई यूज़र्स ऐसे भी रहे जिन्होंने ख्वाहाश जताई कि काश उनके ही ऐसी ही ज़िंदगी मिले. जिस दूसरे यूज़र ने चुटकी लेते हुए लिख दिया कि क्या आप चिंपैजी बनना चाहते है? वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि इसे 26 लाख से ज्यादा व्यूज़ और करीब 94 हज़ार लाइक्स मिले.