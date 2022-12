Watch Video: क्वारंटाइन होने से मना कर रहा था कोरोना मरीज़, घर से खींचकर ले गए अधिकारी!

Viral Video Of Man Being Dragged for Quarantine: दुनिया भर में 3 साल पहले कोरोना वायरस नाम की खतरनाक महामारी आई, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया. अब दुनिया के तमाम देशों में इस बीमारी से लगभग निजात मिल चुकी है और लोग अपनी ज़िंदगी सामान्य तौर पर जीने लगे हैं. हालांकि जिस देश से इसकी शुरुआत हुई, वहां आज भी इस बीमारी का कहर जाती है. चीन में इस वक्त कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है और वहां के लोग सरकार की ओर से लगाई जा रही पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं.

चीन में कोरोना से पीड़ित एक शख्स ने जब क्वारंटाइन के लिए जाने से मना किया तो अधिकारी उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था लेकिन अथॉरिटी की ओर से उसे ज़ोर-ज़बरदस्ती करके ले जाया जा रहा था. इस संघर्ष का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है.

खींचकर कोरोना मरीज़ को ले गए अधिकारी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने घर के सोफे पर बैठा है और दो लोग उसे वहां से ज़बरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे हैं. ये लोग चीन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में इसे ले जाना चाहते हैं लेकिन ये शख्स वहां जाने को तैयार नहीं हैं. शख्स खींचने और घसीटने वाला ये वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. आप भी इसे देखिए.

देखकर दंग रह गए लोग

वीडियो ट्विटर पर @CNN के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है, जिसमें अथॉरिटी के लोगों और इस शख्स का संघर्ष देखा जा सकता है. वीडियो को 3 दिसंबर को साझा किया गया था और अब तक इसे 4 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसे 2 हज़ार से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट भी किए हैं. अधिकारियों ने सफाई दी है कि उन्होंने शख्स ने इस बात के लिए बाद में माफी भी मांगी है.