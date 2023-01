स्टेज पर लगा नोटों का पहाड़, फिर कंपनी ने थोक के भाव बांटा बोनस, 40 कर्मचारियों में बंटे 70 करोड़ रुपये!

Chinese Company Gives Bonus in Crores to 40 Employees: आमतौर पर जब कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कर्मचारियों को अच्छा बोनस दिया जाता है. हालांकि ये बोनस या तो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होता है या फिर इसे किसी चेक के ज़रिये दिया जाता है. एक कंपनी ने ऐसा कुछ भी न करके बोनस के तौर पर दिए जाने वाले कैश का पहाड़ सा खड़ा कर दिया और फिर बारी-बारी से इसे कर्मचारियों को बांटा गया.

कोरोना महामारी के बावजूद चीन की एक कंपनी (Company Distributes 70 Crores in 40 Employees) ने अपने कर्मचारियों को करोड़ों का बोनस दिया है. इसके लिए पहले एक स्टेज पर 2 मीटर ऊंचा नोटों का पहाड़ लगाया गया और फिर इसे बांटा गया. चीन के सोशल मीडिया वीबो पर इस घटना के खूब चर्चे हो रहे हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं.

नोटों के पहाड़ से निकालकर मिला बोनस

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला चीन के हेनानप्रांत का है. यहां क्रेन बनाने बनाने वाली कंपनी हेनान माइन को अपने कर्मचारियों को बोनस देना था. इसके लिए उन्होंने 61 मिलियन युआन यानि भारतीय मुद्रा में 70 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के नोटों का ढेर लगा दिया. स्टेज पर नोटों से 2 मीटर ऊंचा पहाड़ बनाया गया. 17 जनवरी को कंपनी ने इससे जुड़ा वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें नोटों का पहाड़ दिख रहा है. फिर कंपनी ने 3 बेस्ट परफॉर्मर एम्प्लॉयीज़ को सीधा 18-18 रुपये रुपये का बोनस दे दिया. ये इनाम बाकायदा एक सेरेमनी में कर्मचारियों को दिया गया.

कैश का पहाड़ सा खड़ा कर दिया और फिर बारी-बारी से इसे कर्मचारियों को बांटा गया.

40 कर्मचारियों में 70 करोड़ बंटे

3 टॉप कर्मचारियों को बाद 30 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी ने 1-1 मिलियन युआन यानि 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपये दिए गए. बोनस पाने वाले कुल कर्मचारी 40 थे. इस ईवेंट में कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स के लिए एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें उन्हें तय वक्त में नोट गिनने थे. इसके लिए 12 मिलियन युआन यानि 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. हेनान माइन ने कोरोना महामारी के बाद भी इस वित्तीय वर्ष में 23 फीसदी से ज्यादा फायदा कमाया है. कंपनी 2002 में स्थापित हुई थी और इनके 5000 कर्मचारी हैं. कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी का इज़ाफा हर साल हुआ है, जबकि 3 साल से छंटनी भी नहीं हुई है.