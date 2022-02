चमत्कार ! मां के शरीर नहीं लैब में बनेगा बच्चा, रोबोट करेगी नर्स और दाई जैसी देखभाल

AI Nanny to look after babies : बच्चा पैदा करने के लिए आने वाले वक्त में मां की कोख (Artificial Womb) की भी ज़रूरत नहीं होगी और इसे पालने के लिए भी रोबोटिक नर्स और दाई उपलब्ध होंगी.