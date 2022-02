बिना प्रेगनेंट हुए बच्चे के नाम पर ठोक दिया दावा, गर्भवती सहेली को फेवरेट नाम रखने पर धमकाने लगी सहेली

प्रेगनेंसी की खबर पता चलते ही Mom to be के दिल में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो अमूमन बच्चे के नाम को लेकर होता है. नाम का व्यक्तित्व पर क्या असर होगा. उसका नाम सुनकर सभी को अच्छा तो लगेगा ना? ज़ेहन में ऐसे तमाम सवाल घूमते हैं बच्चे के नाम को लेकर तब जाकर फाइनल होता है अपने कलेजे के टुकड़े के लिए एक नाम.

बच्चे के नाम को लेकर एक महिला ऐसी दुविधा में पड़ी कि सोचकर भी गुस्सा आ जाए. एक प्रेगनेंट महिला को उसकी एक सहेली ने इस बात पर जमकर धमका दिया कि वो अपने बच्चे का वो नाम नहीं रख सकती जो उस सहेली ने अपने आखिरी बच्चे के लिए चुना है. बस इसी बात पर चिंता से घिरी महिला ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए रेडिट यूज़र्स से राय मांगी है.

सहेली ने छीन लिया बच्चे का नाम चुनने का हक

जल्द ही मां बनने वाली एक महिला के सामने तब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब उसने अपने बच्चे के लिए चुना हुआ नाम अपनी सहेली के साथ शेयर कर लिया. लेकिन उसे क्या पता कि सहेली ने नाम पर भी कॉपी राइट ले रखा है. कानूनी कागज़ पर भले नहीं मगर अपने मन से उस सहेली ने प्रेगनेंट महिला के चुने नाम को बैन कर दिया (Friend bans pregnant woman from choosing baby names). और कहा कि वो इस नाम को अपने बच्चे के लिए सुरक्षित रख चुकी है. सबसे अजीब बात तो ये है कि सहेली खुद प्रेगनेंट भी नहीं है. और पहले से दो बच्चों की मां है. ऐसे में उसकी प्लानिंग निकट भविष्य में पैदा होने वाले बेटे के लिए नाम रखने की है.

सौ.सांकेतिक: अपने फ्यूचर ‘Son’ के लिए नाम सुरक्षित रखने की वजह से प्रेगनेंट सहेली पर लगाया बैन

बिना प्रेगनेंट हुए बच्चे के नाम पर जमाया कब्ज़ा

है ना अजीब बात. महिला ने बहुत सोच-समझकर बहुत रिसर्च कर अपने होने वाले बेटे के लिए एक नाम चुना जिसपर सबसे खास सहेली ने कब्ज़ा जमा लिया (Friend took possession of the name chosen for her future son). महिला यूज़र ने भी रेडिट पर शेयर किया की सहेली तो अभी प्रेगनेंट भी नहीं. पहले से दो बच्चों की मां है. वो न जाने कब अगली बार प्रेगनेंट होगी? और क्या गारंटी है कि उस बार उसे बेटा ही होगा जिसका नाम उसने अभी से सुरक्षित रख लिया? इस परेशानी को जानकर कई यूज़र्स ने अपनी राय दी है. महिला को अपना चुना हुआ नाम बच्चे को देने की सलाह दे रहे हैं लोग. और सहेली की आपत्ति पर ध्यान न देने की बात कर रहे हैं. कुछ लोग उसे पहले से नाम को किसी के भी साथ शेयर करने पर ही नाराज़गी जता रहे हैं.