कंपनी ने कर्मचारियों को 1 करोड़ का दिया गिफ्ट, कोविड काल में साथ देने पर कहा शुक्रिया

काम के बदले शायद ही कभी किसी को उचित उपहार मिलता हो. प्राइवेट कंपनीज़ को लेकर तो ये बात और जानी जाती है कि यहां एम्प्लॉइज़ का खून पसीना निचोड़ लेने के बाद भीअधिकारी और मालिक कभी खुश नहीं होते. उनका बस चले तो शरीर से जान निकाल के ही मानेंगे. मगर एक कंपनी ऐसी भी है जिसने बुरे वक्त में साथ निभाने की वजह से अपने कर्मचारियों को ज़बरदस्त तोहफा दिया है.

इम्प्लॉई अपनी जान निकाल के भी दे दे तो कंपनी मालिकों को यही लगता है कि उन्हें सैलरी देकर वो ही उन पर एहसान कर रहे हैं. लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता. एक कंपनी ने कोविड काल में साथ काम करने वाले (Working during the Covid pandemic.) अपने साथी कर्मचारियों को उनकी मेहनत और साथ निभाने के बदले इस अंदाज़ में शुक्रिया कहा है कि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें. एक Recruitment कंपनी ने अपने 55 साथियों को बिग हॉलिडे गिफ्ट किया है. जिसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी.

कर्मचारियों को मिला 1 करोड़ का गिफ्ट

कार्डिफ़, वेल्स (Cardiff, Wales) में योक रिक्रूटमेंट (Yolk Recruitment) अपने सभी 55 कर्मचारियों को 4 दिन की फुल मस्ती ड्रिप पर भेज रही है. ताज़्जुब की बात तो ये है कि इस लिस्ट में वो कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी ज्वॉइन किए अभी महीना भी नहीं हुआ. वेल्स ऑनलाइन के मुताबिक (Wales Online reports), 55 कर्मचारियों के ट्रिप पर जाने का कुल खर्च भी कंपनी ही वहन करेगी जिसकी कुल लागत हो रही है 1 लाख पाउंड यानि 1 करोड़,11 लाख रुपए के करीब. सोचिए ज़रा इसके पहले कभी देखी या सुनी है ऐसी कंपनी जो अपने वर्कर्स के रिलैक्सेशन और काम से खुश होकर उन्हें करोड़ों का तोफा देती हो.. नहीं न ? मगर योक रिक्रूटमेंट (Yolk Recruitment) ने ये कर दिखाया है. इसी साल अप्रैल में ये ट्रिप होने वाली है जिसकी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं. कंपनी ने कोविड में काम करने के लिए इस तरह शुक्रिया (Thanks for working during the Covid pandemic) जताया है.

फोटो.सांकेतिक: कंपनी ने मेहनत के बदले दिया ऐसा तोहफा तो झूम उठए कर्मचारी

कोविड काल में साथ देने पर इस अंदाज़ में कहा शुक्रिया

Yolk Recruitment कंपनी के सीईओ पवन अरोरा (CEO Pavan Arora) ने कहा कि साल 2020 सभी के बेहद बुरा रहा. उन अनुभवों कोई याद नहीं करना चाहेगा. ऐसे में अपने जान की परवाह किए बगैर जिन साथियों ने साथ दिया उनके लिए कंपनी ने शुक्रिया जताने का ये तरीका सोचा है. हॉलीडे 4 दिनों का होगा. जिस होटल में कर्मचारियों को ठहराया जाएगा उसके एक रात का चार्ज £140 यानि करीब 14 हज़ार रुपए है.