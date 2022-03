लोमड़ी जैसी आंखों के चक्कर में सिर पर उग आई सींगे, पैसे देकर भी बुरी फंसी महिला

कुदरत के दिए तोहफे से लोग खुश नहीं होते तो नकली चीज़ों को सहारा लेना चाहते हैं. मगर इस चक्कर में कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं. कॉस्मेटिक सर्जरी के चलन में लोग अब हमेशा किसी न किसी सेलेब्रिटी को देख उसके लुक को पाने की कोशिश करते हैं जिसमें कभी सही तो कभी खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं.

टिकटॉक स्टार जेसी कार (TikTok star Jessie Carr) भी ऐसे ही लोगों में शुमार हैं जो अपनी आंखों को कुछ सेलेब्रिटीज़ की तरह फॉक्स आई (Fox Eye) लुक देना चाहती थी. जिसके लिए उन्होंने बाकायदा कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई फिर अपना लुक देखकर खुश हो गई. मगर कुछ दिन बाद जो रिज़ल्ट के तौर पर उन्हें जो मिला उसे देखकर उनके होश उड़ गए. आंखे तो लोमड़ी जैसी नहीं बनीं, मगर अब उनके सिर पर सींग (Horn) उग आई.

सौ.सोशल मीडिया: सर्जरी के बाद पछता रही हैं टिकटॉक स्टार, पहले लगती थी ज्यादा खूबसूरत

कॉस्मेटिक सर्जरी से सिर पर उग आई सींग!

जेस कार डेनियल लॉयड समेत कई सेलेब्स की तरह ‘फॉक्स आई सर्जरी’ करवाना चाहती थीं (Like celebs, wanted to get ‘Fox Eye Surgery’ done). जिसके लिए उन्होंने अच्छे पैसे खर्च किए और खुशी-खुशी घर आ गई मगर जब उनकी सर्जरी हील होने लगी तो चेहरे पर ऐसा बदलाव आना शुरु हुआ जिसे देखकर वो डर गईं. आंखों के ऊपर सर्जरी के धागे पूरी तरह दिखने लगे और फूल कर सींग की तरह उठे हुए लग रहे थे. अपने साथ हुए इस महंगे हादसे की तस्वीरें जेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसे देखकर यूज़र्स ने भी उसे सींग की तरह बताया. जिसके बाद अब जेस उन्हीं डॉक्टरों से उनकी गलती ठीक करवाने के लिए सर्जरी में डिस्काउंट की मांग कर कर रही हैं. क्योंकि उनकी ये हालत उन सर्जन्स की नाकामी की वजह से ही हुई है.

अब गलती सुधारने के लिए डॉक्टरों से मांगा डिस्काऊंट

दरअसल जेस फॉक्स आई के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने गई थीं. जहां बायोडिग्रेडेबल धागों के ज़रिए आंखो को ऊपर उठाया जाता है (Surgery to lift the eye with biodegradable threads). मगर उस प्रोसिज़र के बुरे परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा. और लोमड़ी सी आंखों की बजाय डेविल सी सींग मिल गईं (Got devil-like horns instead of fox eyes). प्रोसीज़र से दौरान उसकी एक ब्लड वेसेल पर असर पड़ा और काम खराब हो गया. अब अपने साथ हुए हादसे से ठीक करने के लिए जेस अल्टाफॉर्मर नाम की एक प्रक्रिया से गुज़र रही हैं जो चेहर पर उभरे धागों को गलाने का काम करेगा. हालंकि अब इसके पूरी तरह ठीक होने का दावा नहीं किया गया. लेकिन अब वो उम्मीद कर रही हैं कि उनकी सींग जल्द खत्म हो जाएगी.