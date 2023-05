शादी की पार्टी में खुद ही नहीं पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, मेहमान पहुंचे, खा-पीकर चले गए घर!

Reception Goes On Without Bride and Groom: आपने लोगों को अपनी शादी की पार्टी में सज-धजकर तैयार होते हुए देखा होगा. हर किसी की नज़रें रिसेप्शन में उन्हीं पर रहती हैं. ऐसे में सोचिए अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अपनी ही शादी से नदारद रहे, तो कैसा होगा? भले ही ये आपकी कल्पना से परे हो, लेकिन चीन में ऐसा ही हुआ एक शादी की पार्टी में .

सोशल मीडिया पर इस वक्त चीन में एक रिसेप्शन पार्टी की कहानी वायरल हो रही है, जिसे दुल्हन के माता-पिता ने ऑर्गनाइज़ किया था. इस पार्टी की खासियत ये थी कि इसे जिस जोड़े की शादी की खुशी में ऑर्गनाइज़ किया गया था, वो खुद ही इसमें नहीं पहुंचा था. यहां पहुंचे मेहमानों को जब इस बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए.

शादी की पार्टी, पर दूल्हा-दुल्हन नदारद

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनान प्रांत में एक लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी की शादी की खुशी में पार्टी रखी. उन्होंने बहुत सारे लोगों को शानदार समारोह में बुलाया. मेहमान जब पार्टी में पहुंचे तो उन्हें कपल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. जब काफी देर हो गई तो दुल्हन के पिता ने उनके सामने 20 मिनट का लंबा-चौड़ा स्पीच दिया और अपनी बेटी और दामाद की प्री-वेडिंग फोटोशूट की तस्वीरें बड़ी सी स्क्रीन पर दिखा दीं. इसके साथ ही उन्होंने मेहमानों को खाने-पीने के लिए कहा.

खा-पीकर चले गए मेहमान

इस पार्टी में पहुंचे एक मेहमान ने स्टार वीडियो को बताया कि दुल्हन बीज़िंग में नौकरी करती है और प्रमोशन पाने के बाद वो अपनी ही शादी की दावत में नहीं पहुंच पाई. पार्टी के होस्ट और दुल्हन के माता-पिता के कहने के बाद सभी मेहमानों ने खाना-पीना खाया और अपने-अपने घर चले गए. हालांकि ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. बहुत से लोगों ने इस तरह की शादी की सेरेमनी को बेहतरीन बताया तो कुछ को ये समझ में नहीं आई.