'आलू' की विचित्र कहानी, पहले नामकरण, फिर DNA टेस्ट और अब सामने आया चौंकाने वाला सच !

दुनिया में हर रोज़ तरह-तरह के रिकॉर्ड (Guinness World Records) बनते रहते हैं. न्यूज़ीलैंड (New Zealand ) में रहने वाले बुजुर्ग कपल ने अपने बगीचे में एक अनोखे आलू का (Biggest Potato in the World) उत्पादन किया था. उन्हें उम्मीद थी कि उनका ये आलू दुनिया का सबसे वज़नी आलू है लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो वे खुद दंग रह गए.

बुजुर्ग दंपती ने अपने बगीचे से 2-3 किलो नहीं बल्कि कुल 7.7 किलोग्राम का एक आलू खोदकर (Couple stumbled upon 17 pound potato) निकाला. उन्होंने इसके लिए एप्लिकेशन डाला तो आलू का डीएनए टेस्ट किया गया और इसके रिजल्ट ने उन्हें हैरान कर दिया. Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग जिसे आलू समझ रहे थे, वो दरअसल लौकी की एक प्रजाति है.

आलू का हुआ था ‘नामकरण’

कोलिन क्रैग ब्राउन (Colin Craig-Brown) और उनकी पत्नी डोना क्रैग ब्राउन (Donna Craig-Brown) को अपने बगीचे में ये अनोखा आलू दिखा. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद खुरपे से इसे खोदकर बाहर निकाला. आखिरकार उनके हाथ में भूरे रंग की चट्टान जैसा टुकड़ा आया. कोलिन ने इसका का एक टुकड़ा खाने के बाद ये कंफर्म भी किया था कि ये आलू ही है और इसका वज़न 17.2 पाउंड यानि 7.8 किलोग्राम था. उन्होंने इसका नाम Dug रख दिया और इसकी कुछ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर कीं. आलू को देखने के बाद उन्हें जानने वालों की तरफ से काफी उत्साहित करने वाली प्रतिक्रियाएं मिलीं.फिर ‘नाजायज़’ निकल गया आलू

बुजुर्ग पति-पत्नी ने परिवार के किसी सदस्य के कहने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एप्लाई किया. वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ई-मेल करते वक्त वे निश्चिंत थे कि उनके बगीचे में पैदा हुआ आलू ही दुनिया का सबसे बड़ा आलू है. डग की तस्वीर और सैंपल देखने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसका डीएनए टेस्ट करने का फैसला लिया. जिसके नतीजे के तौर पर पता चला कि ‘डग’ आलू है ही नहीं, बल्कि ये लौकी की प्रजाति की कोई सब्जी है, जो ज़मीन के अंदर पैदा होती है. ये जानकर कोलिन और उनकी पत्नी निराश हो गईं. इस वक्त सबसे ज्यादा वज़न वाले आलू का रिकॉर्ड 11 पाउंड यानि करीब 5 किलो के आलू के पास है.