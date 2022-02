पार्क में कचरा चुनते-चुनते बदली पति-पत्नी की किस्मत, कूड़े के ढेर में मिली 50 साल पुरानी चीज

ज़िंदगी में अगले पल आपको क्या मिलने वाला है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं. ऐसा ही हुआ पति-पत्नी के साथ, जिन्हें पार्क में कचरा बीनते हुए कुछ ऐसा मिला, जिसकी उम्मीद भी उन्हें नहीं थी. वे स्कॉटलैंड (Scotland News) के किर्ककाल्डी में रहते हैं और उन्हें पार्क में कचरा (Couple got old treasure) उठाते हुए एक ऐसा पैकेट (50 Years Old Chips) मिला, जो उन्हें थोड़ा अलग लगा. जब उन्होंने इसकी पड़ताल की तो वे दंग रह गए.

45 साल की शैरन लॉन्गहर्स्ट (Sharon Longhurst) और उनके 55 साल के पति एंडी (Andy) जब डनीकियर पार्क (Dunnikier Park) में कचरा बीनने लगे तो उन्हें यहां एक चिप्स का पैकेट मिला, लेकिन ये पैकेट आम नहीं बल्कि बेहद खास था. वे उसे अपने साथ घर लेकर चले आए और फिर इसकी साफ-सफाई की तो उन्हें पता चला कि ये पैकेट 2-4 नहीं बल्कि 50 साल पुराना है.

50 साल भी सही-सलामत है पैकेट

शैरन और उनके बस ड्राइवर पति को ये जानकर यकीन ही नहीं हुआ कि उनके हाथ ऐसी दुर्लभ चीज़ लगी है. उन्हें कचरा बीनते हुए कभी भी इतनी पुरानी चीज़ नहीं मिली थी. जिस वक्त ये चिप्स का पैकेट बिका था, उसकी कीमत काफी मामूली थी और इस पर एक ऑफर भी था. पैकेट खरीदने वाले एक कॉम्पटीशन में हिस्सा लेकर फ्री फुटबॉल बैज हासिल कर सकते थे. Daily Star से बात करते हुए शैरन ने बताया कि उन्हें रास्ते पर चलते हुए ये पैकेट दिखा और उन्होंने जब इसे खींचा को पैकेट बाहर आ गया. पहले उन्हें लगा कि पैकेट साल 2005 का होगा, फिर 2000 और 1995 और 1990 के बारे में सोचा गया, लेकिन वास्तव में पैकेट इससे भी पुराना था.

1989 में हुई थी चिप्स की पैकिंग

पैकेट को साफ-सुथरा करने के बाद जब इसकी पैकिंग पर रिसर्च की गई तो पता चला कि पैकेट साल 1989 का है. किसी ने 1970 के दशक में चिप्स का पैकेट खरीदा और वो अब भी पार्क में मौजूद था. शैनन कहती हैं कि ये उनके पैदा होने से भी पहले का है. मास्टरपीस हासिल होने के बाद शैनन और उनके पति इसे फ्रेम करने का सोच रहे हैं क्योंकि ये म्यूज़ियम में रखने लायक हो सकता है. इस पैकेट के सही-सलामत होने से इस बात की भी टेंशन बढ़ी है कि प्लास्टिक 50 साल बाद भी खत्म नहीं होता तो सोचिए प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण किस कदर खतरे में है.