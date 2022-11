श्मशान घाट में कपल ने की शादी, काली पोशाक पहनकर मुर्दों वाली गाड़ी में पहुंची दुल्हन!

Unique Bridal Get Up in Wedding: शादी-ब्याह ज़िंदगी में एक ही बार होने वाले ईवेंट हैं, ऐसे में इनसे जुड़े हर किसी के अपने सपने होते हैं. अपनी शादी को लेकर हर किसी की एक कल्पना होती है, महीनों पहले से ये लिस्ट तैयार होती है कि किस जगह और किस तरह से शादी की जाएगी. इसके लिए वेन्यू यानि जगह का सेलेक्शन भी बहुत अहम होता है. एक महिला ने अपनी शादी के लिए ऐसी जगह चुनी कि लोगों को वहां जाते हुए भी डर लग रहा था.

शादी के लिए लोग खूबसूरत से खूबसूरत जगह चुनते हैं लेकिन यहां कुछ अलग ही नज़ारा था. लोग जब वेडिंग वेन्यू (Couple Married at a Funeral Home) पर पहुंचे तो हैरान रह गए क्योंकि शादी किसी शानदार होटल में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में थी. खुद दुल्हन इस गेटअप में पहुंची थी कि लोग देखकर डर गए.

श्मशान घाट में शवों के बीच की शादी

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के रीडली की रहने वाली 27 साल की नोर्मा निनो ने अपने दूल्हे 29 साल के एक्सेल से शादी के लिए ऐसी जगह चुनी, जो लोगों की सोच से परे थी. वे कब्रिस्तान में जाकर ताबूतों से घिरी जगह पर पहुंचे और साथ जीने-मरने की कस्में खाईं. नोर्मा का कहना था कि उन्होंने इस श्मशान में सालों तक काम किया था और ये सिर्फ महिलाओं की ओर से चलाया जाने वाला पहला श्मशान है. ऐसे में उन्होंने शादी के लिए यही जगह चुनी. शुरुआत में लोग इस शादी से डरे हुए थे, लेकिन बाद में लोग यहां 1930 के दशक वाले कॉस्ट्यूम पहनकर शादी में शरीक हुए.

खुद दुल्हन इस गेटअप में पहुंची थी कि लोग देखकर डर गए. (Credit- Derek Lapsley Photographer)

काली ड्रेस में पहुंची दुल्हन

नोर्मा और एक्सेल की मुलाकात साल 2018 में टिंडर पर हुई थी. 2 साल की डेटिंग के बाद एक्सेल ने नोर्मा को प्रपोज़ कर दिया और अक्टूबर, 2022 में उनकी शादी हुई है. आपने आमतौर पर दुल्हनों को सफेद रंग की ड्रेस या फिर लाल जोड़े में देखा होगा लेकिन यहां दुल्हन काले रंग की ड्रेस में पहुंची थी. नोर्मा ताबूत बनाने का काम करती हैं और वे इस भूतिया शादी से बहुत खुश नज़र आईं.