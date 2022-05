कपल ने हवा में रचाई शादी, पायलट ने दी इज़ाजत और उड़ते विमान में हुई शानदार सेरेमनी !

Wedding in the Air : शादी के लिए लोग तमाम तैयारियां करते हैं. महीनों पहले से ही तरह-तरह की शॉपिंग और प्लानिंग शुरू हो जाती है लेकिन कहते हैं ना …हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में कौन सी घटना कैसे होनी है. कुछ ऐसा ही हुआ एक कपल के साथ, जिन्हें अपनी शादी हवा में (Couple Married in Flight ) रचानी पड़ी. उनके इस खास मौके के गवाह वो लोग बने, जिन्हें वे मुश्किल से जानते थे. अब इस हवा-हवाई शादी (Wedding in the Plane) की तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं.

दूल्हा-दुल्हन शादी के लिए तैयार होकर जा रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई. ऐसे में उन्हें जल्दबाज़ी में एक दूसरी फ्लाइट लेकर वेन्यू पर जाना था. इसी बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई कि कपल ने वेडिंग वेन्यू पर पहुंचने से पहले उड़ती प्लेन (Unique wedding) में ही शादी रचा ली. हां, इससे पहले उन्होंने प्लेन के पायलट से इज़ाजत (Couple married in the air) भी ली थी.

अजब शादी की गजब कहानी

अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में रहने वाले पाम पैटरसन (Pam Patterson) और जेरेमी साल्डा (Jeremy Salda) की शादी लास वेगास में होनी थी. वे तैयार होकर वहीं जा रहे थे, लेकिन पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. ऐसे में वे शादी टालने की सोच रहे थे, तभी उनकी मुलाकात क्रिस नाम के शख्स से हुई. क्रिस ने कहा कि वो उनकी शादी करवा सकता है और फटाफट साउथवेस्ट एयरलाइंस में लास वेगास के लिए तीनों की टिकट बुक हो गई. शादी के कपड़े पहनकर जब पाम और जेरेमा फ्लाइट में चढ़े तो पायलट को ये पूरा मामला बताना पड़ा.

पायलट की हामी के बाद हुई शादी

दूल्हे पाम पैटरसन ने पायलट से कहा कि वो अब फ्लाइट में ही शादी कर लेगा. पायलट ने इस आइडिया पर हामी भरी और क्रू मेंबर्स ने शादी की तैयारी में मदद की. कुछ ही देर में हवा में उड़ते हुए कपल ने साथ जीने-मरने की कस्में खा लीं. खुद साउथवेस्ट एयरलाइंस ने इस अनोखी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब वायरल हो चुकी हैं. फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने वेडिंग गेस्ट के तौर पर सिग्नेचर भी किए. इस पोस्ट को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और हज़ारों लोगों ने कपल को बधाई भी दी है.