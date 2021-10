लौट आया बचपन का प्यार , 60 साल की उम्र में शादी करने जा रहे हैं 40 साल पहले बिछड़े प्रेमी

पेनी उम्बर्स (Penny Umbers) और मार्क बेथेल (Mark Bethel) 40 साल पहले बिछड़ गए थे और अब शादी करने जा रहे हैं. (Credit- Penny and Mark)

सच्चा प्यार (True Love Signs) मिलना आज के वक्त में किस्मत की ही बात होती है, वरना कहां कोई अपने प्यार के लिए 40 साल तक इंतज़ार कर सकता है. हालांकि एक ब्रिटिश कपल (Old British Couple) ऐसा है, जिसकी प्रेम कहानी (Love Stories) सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे. ये प्रेम कहानी है पेनी उम्बर्स (Penny Umbers) और मार्क बेथेल (Mark Bethel) की. प्यार की इस कहानी (Bachpan ka Pyar) में दोनों कैरेक्टर राजा-रानी भले ही न हों, लेकिन इनके जैसा प्यार दुनिया में कम ही देखने को मिलता है.

Metro UK की रिपोर्ट के मुताबिक पेनी उम्बर्स (Penny Umbers) जब 16 साल की थीं, तब वे अपने प्रेमी मार्क बेथेल (Mark Bethel) से जुदा हो गई थीं. 4 दशक बीत गए, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत कम नहीं हुई. अब 60 और 61 साल की उम्र में एक बार फिर वे मिले और उनकी मोहब्बत उतनी ही जवान नज़र आई. अब इस कपल ने एक-दूसरे के साथ बची हुई ज़िंदगी गुजारने का फैसला (Couple going to marry at 60) भी कर लिया है.

नस्लवाद ने प्यार में खड़ी कर दी दीवार

पेनी उम्बर्स (Penny Umbers) और मार्क बेथेल (Mark Bethel) के प्यार की दास्तान शुरू हुई थी 1970 के दशक में. उस वक्त पेनी की उम्र 16 साल थी और मार्क बेथेल की उम्र 17 साल थी. दोनों साथ में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे. इन दोनों को एक-दूसरे से प्यार था, लेकिन पेनी के पिता को कैरेबियन लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था. उन्होंने मार्क को अपनी बेटी के साथ संबंध खत्म करने की बात कही, साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी. नस्लवाद के चलते दोनों के माता-पिता ने उन्हें एक-दूसरे से अलग हो जाने को मजबूर कर दिया.

ये भी पढ़ें- Shocking: चौराहे पर पहुंचीं 50 एयर होस्टेसेज़, फिर अचानक उतारने शुरू कर दिए कपड़े !

सोशल मीडिया पर फिर हो गई मुलाकात

इस घटना के बाद पेनी उम्बर्स (Penny Umbers) की शादी हो गई और उनका 2 बार तलाक भी हुआ. मार्क ने अपनी डिग्री पूरी करके होटल मैनेजमेंट का अपना करियर अपना लिया. भले ही वे अलग-अलग ज़िंदगी में थे, लेकिन उनका पुराना प्यार खत्म नहीं हुआ था. साल 2019 में उनकी मुलाकात आखिकार Facebook के ज़रिये हो गई. दोनों ने एक-दूसरे को पहचाना और उनकी बातचीत शुरू हो गई. अब आमने-सामनेकी मुलाकात के बाद वे शादी करने का फैसला कर चुके हैं. अब उनकी उम्र 60 और 61 साल है, लेकिन 40 साल पुरानी बचपन का प्यार उनके दिलों में आज भी ज़िंदा है.