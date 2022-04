एज गैप को पीछे छोड़ प्यार के बंधन में कपल, 40 साल के अंतर के बाद भी केमेस्ट्री देख जल उठते हैं लोग

इश्क की कोई उम्र नहीं होती. कब किसके कहां प्यार हो जाए कहा नहीं जा सकता. प्यार हमेशा हमउम्र से ही हो ज़रूरी तो नहीं. बहुत से ऐसे बेमेल जोड़े होते हैं जिनका प्यार, केमिस्ट्री किसी युवा जोड़े से कम नहीं होता. फिर भी समाज में तय मानकों पर खरे न उतरने वाले कपल्स को तीखी टिप्पणियों का सामना करना ही पड़ता है.

एक-दूसरे की उम्र में तकरीबन 40 साल का गैप होने के बावजूद उनके बीच का प्यार और नजदीकी देख किसी को भी जलन हो सकती है. जहां हमउम्र कपल कुछ ही दिनों में एकदूसरे के ऊब जाते हैं या फिर सारी फैंटेसी को किनारे कर फैमिली की ज़िम्मेदारियों में उलझ जाता हैं वहां द किंग एंड क्वीन ऑफ़ ब्लैकजैक (The King and Queen of Blackjack ) नाम का कपल पूरी तरह ज़िंदगी का मज़ा लेने में मशगूल है. ये एकदूसरे के साथ अक्सर किसी न किसी ट्रिप या फिर पार्टी में ही नज़र आते हैं. हालांकि इनके बारे में किसी के पास पुख्ता जानकारी तो नहीं मगर सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी तस्वीरें सबकुछ बयां कर देती हैं

उम्र के फासले को पीछे छोड़ प्यार के बंधन में बंधा कपल, टिंडर पर मुलाकात के बाद एक हुए दोनों

उम्र को मात देती बेमेल जोड़े की मस्तीभरी ज़िंदगी

@ काउबॉय.और.एंजेल नाम से टिकटॉक पर जाने जने वाले कपल ने करीब 33 हज़ार लोगों को फैनबेस बनाया है जहां कपल अपनी प्यारी, रोमांटिक और लाइफ एंजॉय करने वाली तस्वीरें शेर करता रहता है. कपल एकदूसरे के बीच 40 साल के एज गैप की बात खुद कबूल करता है. मगर पुख्ता तौर पर इन दोनों की क्या उम्र है ये कई नहीं जानता. हालांकि तस्वीरे देखकर अंतर को समझना मुश्किल नहीं फिर भी इनके बीच की सहजता ही इनकी पूंजी है. इनके मुताबिक दोनों की मुलाकात टिंडर पर हुई थी. मगर ट्रोल्स को इस बात पर यकीन नहीं.

ट्रोल्स ने कहा प्यार नहीं पैसे की लालची

ये कपल नियमित रूप से सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी ‘डॉक्यूमेंट्रीज़ ऑन लव’ (Documentaries on love) कहे जाने वाली तस्वीरें शेयर करता रहता है. कपल कितना बोल्ड है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अपनी तस्वीरों पर आने वाले ट्रोल को भी बेझिझक शेयर करते हैं. ट्रोल्स की माने तो महिला जो खुद 25 की लगती है उसने पैसे और लैविश लाइफस्टाइल के लिए उम्रदराज़ इंसान का साथ चुना है. कुछ ट्रोल्स तो से भी कहने से बाज़ नहीं आए कि महिला जल्द ही शख्स के इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहती है. इन सब तीखी बातों को हवा में उड़ा कर कपल खूब मस्ती करता दिखता है. अपने शेयर वीडियो में ये दोनों नाइट-आउट और क्लबिंग के कैसीनो का आनंद लेते दिखते हैं.