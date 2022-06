गाय पर लगा 12 साल के बच्चे की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुनाई जाएगी सज़ा !

दुनिया में सैकड़ों देश हैं और उनके अलग-अलग कानून (Weirdest Laws in the World) हैं. कहीं पेट्स को लेकर अजीबोगरीब कानून हैं तो कहीं पब्लिक बिहेवियर को लेकर. हालांकि जानवरों को आमतौर पर कहीं भी कानून के अंदर नहीं शामिल किया गया है. मसलन अगर किसी जानवर के मारने (Cow Arrested for Murder of Boy) से इंसान की मौत हो जाए तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा? हमारे देश में भले ही ऐसा नहीं होता हो, लेकिन अफ्रीकन देश दक्षिण सूडान (South Sudan News) में ऐसा होता है.

दक्षिण सूडान में पुलिस ने एक गाय और उसके मालिक को लेक्स स्टेट में गिरफ्तार किया है. मालिक की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके मवेशी पर आरोप है कि उसने एक 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी है. पुलिस की ओर से ये अजीबोगरीब आधिकारिक बयान दिया गया है. वैसे दक्षिण सूडान में अभी एक महीने पहले ही एक भेड़ पर भी ऐसा ही आरोप लग चुका है और उसे 3 साल की जेल हो चुकी है.

‘गाय ने की बच्चे की हत्या’

सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो लेकिन लेक्स सिटी की पुलिस की ओर से 12 साल के बच्चे की मौत के मामले में यही बयान दिया गया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एक सांड ने बच्चे पर इतनी ज़ोर से हमला किया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई. पुलिस के प्रवक्ता मेजर एलिजेह के मुताबिक हत्या के मामले में सांड को मालिक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे Rumbek Central County पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के बाद घरवालों को सौंप दिया गया. अब मामले में मवेशी को जेल की सज़ा हो सकती है जबकि उसके मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.

भेड़ को मिल चुकी है जेल

दिलचस्प बात ये है कि सूडान में लगातार दूसरा मामला है, जिसमें मवेशियों को हत्या का आरोपी बनाया गया है. एक महीने पहले 45 साल की एक महिला की हत्या के आरोप में इसी तरह एक भेड़ को गिरफ्तार किया गया था. मामले में भेड़ के मालिक को बेगुनाह माना गया लेकिन भेड़ को 3 साल तक मिलिट्री कैंप जेल में रखा जाएगा, जहां उससे भरपूर काम लिया जाएगा. भेड़ के मालिक से जुर्माने के तौर पर कुछ गायें पीड़ित के परिवार को दान करने का आदेश दिया गया था, जबकि जेल के छूटने के बाद भेड़ भी उन्हीं को दी जाएगी.