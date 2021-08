खेत में घूम रही महिला को पहले गाय ने मारा, फिर किसी को नहीं आने दे रही थी पास; हेलीकॉप्टर से बचानी पड़ी जान

भारत में आपने सड़कों पर गाय और अन्य जानवरों को सड़क पर घूमते (Cattles Roaming On Road) देखा होगा. यहां ये काफी नॉर्मल बात है लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है. हालांकि, साउथ वेल्स (South Wales) में विलेज ऑफ़ साउथगेट्स (Village Of Southgates) में जानवर इसी तरह आजाद घूमते हैं. इसी दौरान एक गाय ने वहां घूम रही महिला पर अटैक कर उसे घायल कर दिया. गाय किसी को उसके पास जाने नहीं दे रही थी. अटैक से घायल हुई महिला को बाद में एयरलिफ्ट (Airlift) करवाया गया. हेलीकॉप्टर द्वारा महिला को गाय (Woman Attacked By Cow) से बचाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है.

इंग्लैंड (England) के इस गांव में महिला को गाय ने बुरी तरह घायल कर दिया. गाय वहां खुले में घूम रही थी. घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है. बजे गांव में घूम रही इस महिला पर गाय ने हमला कर दिया था. गांव वालों को गाय नजदीक नहीं आने दे रही थी. इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पहुंची पुलिस ने हेलीकॉप्टर से महिला को एयरलिफ्ट किया. गांव वालों ने बताया कि यहां लोग अपने पालतू जानवरों को इसी तरह छोड़ देते हैं. गांव के लोगों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, तीस साल की इस महिला को गाय ने बुरी तरह घायल कर दिया. इसके बाद गाय उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी. लोगों ने कोशिश की लेकिन गाय ने उसे नहीं छोड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे हेलीकॉप्टर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स पहुंचाया. महिला का इलाज चल रहा है. वहीं अब गांव में इस तरह खुले में घूम रही गायों पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है. ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे.