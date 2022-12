'एक लाख रुपये दो, स्वर्ग में भगवान से मिला दूंगा' पादरी लोगों से कर रहा है अजीबोगरीब दावा!

Pastor Charges Money to See God in Heaven: इंसान को धरती पर जन्म लेने के बाद से ही उस सुप्रीम पावर में इतनी आस्था होती है कि वो पूरी ज़िंदगी उनसे मिलने की कल्पना करता रहता है. इसके लिए कुछ लोग आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं तो कुछ लोग भगवान से मिलने की चाह में ढोंगी बाबा, पादरी या नीम-हकीम के भी चक्कर में पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही दावा एक दक्षिण अफ्रीकी पादरी की ओर से किया जा रहा है, जो लोगों को पैसे के बदले सीधा भगवान के दर्शन कराने की बात कह रहा है.

आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, जब ईश्वर को पाने की इच्छा से लोग सांसारिक मोह-माया छोड़ दिया करते थे. वे तपस्या में लीन हो जाते थे, ताकि उनका साक्षात्कार भगवान से हो सकते लेकिन कोई भी पैसे देकर परमात्मा से मिलाने का दावा शायद ही करता हो. इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के पादरी का अजीबोगरीब दावा सामने आ रहा है, जिसमें वो लोगों से करीब एक लाख रुपये के बदले उन्हें ‘स्वर्ग में भगवान से मिलाने’ का दावा कर रहा है.

पैसे दो, स्वर्ग में ईश्वर से मिलो!

अफ्रीका के एक विवादित पादरी एमए बुदेली (MS Budeli) का दावा है कि अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको ईश्वर से मिलने में मदद कर सकता है. इसके लिए उसने एक प्रमोशनल पोस्टर भी तैयार किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पोस्टर में लिखा गया है कि -‘बुदेली के पास वो शक्ति है, जिसके ज़रिये स्मार्टफोन के ज़रिये भविष्य देखा जा सकता है, सारे कर्ज उतारे जा सकते हैं और भगवान को भी देखा जा सकता है.’ इसके लिए लोगों को सिर्फ पैसे देकर उसकी वर्शिप कॉन्फ्रेंस में जाना होगा. ये कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें खास शक्तियां महसूस की जा सकती हैं.

पादरी लोगों को पैसे के बदले सीधा भगवान के दर्शन कराने की बात कह रहा है. (Credit-Facebok)

हर चीज़ के लिए है अलग-अलग चार्ज

दिलचस्प बात ये है कि भगवान को स्वर्ग में देखने के लिए लोगों को 96 हज़ार रुपये की भारी-भरकम रकम खर्च करनी होगी. अगर कर्ज उतरवाना है तो 24 हज़ार रुपये और अगले ही दिन शादी हो जाने के लिए $580 यानि 48 हज़ार रुपये और स्मार्टफोन पर भविष्य देखने के लिए $1,160 यानि 96 हज़ार रुपये का चार्ज देना होगा. इससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि पादरी जितने पैसे भगवान के दर्शन कराने के लिए ले रहा है, उससे 15 गुना ज्यादा यानि $17,400 (भारतीय मुद्रा में 14,47,000) पॉपुलर ऑनलाइन गैंबलिंग गेम Aviator Game में जिताने के लिए ले रहा है. वैसे अफ्रीका में पहले भी इस तरह के अजीबोगरीब दावे पादरी कर चुके हैं.