अधेड़ मर्द को चाहिए महिला रूममेट, 30 हज़ार किराये के साथ शर्तें ऐसी कि सुनकर चकरा जाएगा दिमाग !

Man Wants Female Roommate : 44 साल के मर्द ने बाकायदा विज्ञापन (Advertisement for Roommate) देकर अपने लिए महिला रूममेट की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उसकी अजीबोगरीब शर्तें (Weird Condition for Roommate) सुनकर कोई भी लड़की 100 कोस दूर भाग जाएगी.