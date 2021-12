Viral Video : मज़े से बाल कटवा रहा है Dog, देखने वाले हो गए क्यूट अदा पर फिदा

Cute Dog Video : सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर पेट डॉग्स (Viral Video of Dogs) की अदाएं लोगों को खासी पसंद आती हैं. ऐसे ही एक डॉग को उसकी मालकिन सैलून (Dog Taking Haircut Video) में ले जाकर अब उसके हेयरकट कराती है, तो डॉग का एटीट्यूड देखकर कोई भी उसे बेहद पसंद करेगा. ये वीडियो इंटरनेट (Viral On Internet) पर लोगों का दिल जीत रहा है.