गोदभराई में गिफ्ट को लेकर शुरू हुई बहस, मेजबान ने 3 लोगों को गोली मारी

लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने के लिए पार्टी रखते हैं. कहा जाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है. इस कारण ही लोग बर्थडे से लेकर शादियों के फंक्शन में अपने जानने वालों को बुलाते हैं. इन्विटेशन मिलने पर लोग भी दूसरों की खुशियों में शरीक होने पहुंचते हैं. कई लोग इन मौकों पर गिफ्ट्स लेकर जाते हैं. ये एक जेस्चर है, जिसे लोग अपनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गिफ्ट्स (Man Shot Guests Over Presents Argument) के कारण एक-दूसरे की जान लेने का मामला देखा है?

अमेरिका के एक कपल ने अपने पेरेंट्स बनने की ख़ुशी में पार्टी रखी थी. गोदभराई का ये फंक्शन पेंसिल्वेनिया में था. लेकिन इस गोदभराई में गिफ्ट्स को लेकर ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि मेजबान ने आए तीन मेहमान पर गोलियां (Dad To Be Shoots 3 Guests At Baby Shower) चला दी. पुलिस के मुताबिक़, 25 साल के एशियाह जे हैम्पटन (Isiah J. Hampton) ने अपनी पत्नी की गोदभराई में एक महिला पर गिफ्ट्स इधर उधर करने का आरोप लगाया. इसके बाद महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया. यहां से शुरू बहस के बाद तीन लोग बीच में कूद आए, जिसपर आरोपी ने गोली चला दी.

कर दी अंधाधुंध फायरिंगलोकल मीडिया TribLive की खबर के मुताबिक़, हैम्पटन ने जिन तीन लोगों को गोली मारी, उनसे उसकी बहस नहीं हुई थी. बहस किसी और महिला से हुई थी और उसने गोली किसी और ही गेस्ट्स पर चला दी. इस हमले में घायल होने वालों में 23 साल का एक आदमी, 19 की महिला और 16 साल का एक लड़का शामिल है. तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी से बुलेट निकाल ली.

पुलिस ने किया अरेस्टहमले के बाद सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहां से घटनास्थल पर पुलिस आई. तब तक हैम्पटन वही मौजूद था. पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. कोर्ट में सुनवाई के बाद हैम्पटन को जेल भेज दिया गया है जहां उसपर ढाई लाख डॉलर का बांड भरने को कहा गया है. इस केस के सामने आने से लोग हैरान हैं. किस महिला के साथ हैम्पटन की बहस हुई थी, ये सामने नहीं आ पाया है.