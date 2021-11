डेटिंग पर पहुंचा ब्वॉयफ्रेंड सुनाने लगा शैतान की कहानी, जान बचाकर भागी लड़की !

Dating Experience : जब भी कोई शख्स किसी के साथ डेट (Dating on Tinder) पर जाता है, तो उसके मन में तरह-तरह की कल्पनाएं होती हैं. एना केज़न (Ana Cazan) नाम की ब्रिटिश लड़की (British Girl Dating Gone Wrong) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब वो डेटिंग ऐप (Dating App) के ज़रिये एक लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उससे मिलने पहुंची तो लड़की का एक्सपीरियंस (Bad Experience of Dating) बेहद डरावना था. उसने सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों ने अपना ये अनुभव साझा किया है और बताया है कि उसके साथ डेट पर कितना खौफनाक वाक्या हुआ.