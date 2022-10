पिता के साथ बेटी ने किया ऐसा डांस, बाप-बेटी के जोड़ी के आगे फीका पड़ा दुनिया का हर डांसर

बेटियां पिता की राजकुमारियां होती है. एक पिता अपनी बेटी को परियों की तरह पालता और सहेजता है. इस रिश्ते की बीच की केमिस्ट्री के आगे कुछ और नहीं टिक सकता. बाप बेटे के बीच के ऐसे ही प्यार और जबरदस्त बॉन्डिंग की मिसाल पेश करता एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. जहाँ अपनी शादी पर बेटी ने पापा के साथ कदम से कदम मिलाए तो समारोह में मौजूद मेहमान ही नहीं बल्कि दुनियाभर में लोग उसके मुरीद हो गए.

इंस्टाग्राम rose.tintedlife पर पिता के साथ डांस करती बेटी का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. पापा के साथ बेटी ने ऐसे कदम से कदम मिलाया कि देखने वाले बस इन्हें ही देखते रह गए. वीडियो एक शादी समारोह का है. जहां बाप बेटी की केमिस्ट्री देख लोग बस तालियां बजाते रह गए.

बेटी की शादी में बाप बेटी ने किया धमाकेदार डांस

वायरल वीडियो में बाप बेटी शादी समारोह में जबरदस्त डांस करते दिखाई दिए. वीडियो में दिख रही लड़की का नाम है ब्रिटनी रेवेल और वो अपनी ही शादी पर अपने पिता के साथ है ‘Teach Me How to Dougie’ गाने पर डांस कर रही है. 30 साल की ब्रिटनी ने 63 साल के पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस मूव्स किए तो शादी में मौजूद मेहमान भी बस उन्हें ही देखते रह गए. वीडिओ में बेटी और पिता दोनों के चेहरों को देखकर ऐसा ही लग रहा था. मानो वो हमेशा से एक साथ ही डांस करते आए हो. पिता भी डांस करते वक्त किसी संकोच या झिझक में बिल्कुल नज़र नहीं आए. वो तो अपनी राजकुमारी के साथ डांस को बेहद एंजॉय कर रहे थे.

इंटरनेट पर छा गई बाप बेटी की बॉन्डिंग

वीडिओ देख कर इतना तो साफ लग रहा था कि ब्रिटनी एक ज़बरदस्त डांसर हैं. लेकिन पिता से ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी. फिर भी जब पिता ने बेटी की तरह हूबहू हर डांस स्टेप किया और उतने ही जोश खरोश के साथ उसका साथ निभाते नज़र आए तो मेहमानों ने भी 63 साल के पिता को डांस करते देख उनकी जमकर तारीफ की. वीडियो को देख हर किसी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी. हैरानी की बात तो यह है अपनी शादी में ब्रिटनी ने पहला डांस अपने पति के साथ ही किया था. जो जबरदस्त था. लेकिन जो प्यार और स्नेह पिता के साथ किए गए डांस को मिला वो पति वाले डांस को नहीं मिला. वीडियो के व्यूज़ और लाइक्स लाखों में जा चुके हैं.