Girl has hobby to use designer things: अक्सर बच्चों को गुड्डे-गुड़िया और गाड़ियों से खेलने का शौक होता है. इसके लिए वो प्लास्टिक मिनिएचर्स का इस्तेमाल करते हैं. चाहे वो डॉल के लिए घर हो या फिर उसके डिज़ाइनर स्टफ, सब कुछ मिनिएचर फॉर्म में मिल जाते हैं. हालांकि आज हम आपको जिस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं, उसकी खुद की ज़िंदगी भी परियों से कम नहीं है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल की मू एब्राहम ( Moo Abraham) की. उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी कल्पना लग्ज़री लाइफ के लिए की जा सकती है. डिज़ाइनर कपड़े और बैग्स से लेकर महंगी-महंगी गाड़ियों तक की लाइनें उनके सामने लगी रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी इस लड़की की शानदार ज़िंदगी को देखकर आहें भरने वालों की कमी नहीं है.

3 करोड़ की गाड़ी, 20 लाख का पर्स

लड़की की उम्र भले ही 10 साल है, लेकिन उसके शौक करोड़ों रुपये फूंककर पूरे होते हैं. उसे ‘The Billionaire’s Daughter’ का टैग दिया गया है. उसे जब भी लोग देखते हैं, सिर से पांव तक वो डिज़ाइनर लेबल्स में सजी रहती है. हीरे के गहने और Gucci, Hermes और Louis Vuitton जैसे ब्रांड्स उसके लिए आम बात हैं. टिकटॉक पर वो एक वीडियो में दिखी, जिसमें उसने 61 लाख की ड्रेस, 11 लाख का पर्स और 4 लाख का नेकलेस पहना हुआ था. बावजूद इसके उसकी मां का कहना है कि न वो बिगड़ी हुई है, न ही उसे हर वो चीज़ मिलती है, जो उसे चाहिए.

सोशल मीडिया पर उसे अरबपति की बेटी का टैग मिला हुआ है. (Credit- Instagram/therealemilyabraham)

बच्चे की रईसी देख उड़ जाएंगे आपके होश आगे देखें…

कहां से आते हैं इतने पैसे?

दरअसल मू के माता-पिता काफी अमीर हैं. वो एडम और एमिली एब्राहम की बेटी है, जो लंदन में लग्ज़री चीज़ों का स्टोर चलाते हैं. वे खुद को अरबपति बताते हैं, हालांकि उनकी दौलत का सही-सही अंदाज़ा नहीं है. मू के महंगे शौक का खर्च वही उठाते हैं. उन्होंने उसके लिए Mercedes-AMG G63 कार खास तौर पर उसकी पसंद से डिज़ाइन कराई है, जबकि वो अगले 8 साल तक ये कार चला भी नहीं सकती है. उसने लंदन फैशन वीक में रैंप वॉक भी किया था, हालांकि बड़े होकर वो अपनी मां की तरह बिजनेस वुमन बनना चाहती है.