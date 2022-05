अंतिम संस्कार के दौरान 'ज़िंदा' हो गई महिला, ताबूत खटखटाकर आई बाहर, खौफ में आए रिश्तेदार !

Dead woman gets Alive at Funeral : कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है. इन्हें आम भाषा में लोग चमत्कार कहते हैं. कुछ ऐसा ही चमत्कार (Dead Woman Gets Alive) तब हुआ, जब एक महिला अपने ही अंतिम संस्कार पर उठकर खड़ी हो गई. लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वो ताबूत के अंदर से खटखटाकर (Dead Woman Came Out of Coffin) उसे खोलने के लिए कहने लगी.

महिला का नाम रोज़ा इसाबेल (Rosa Isabel Cespedes Callaca) है और वो पेरू में रहती है. एक एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हुई और लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, इसी बीच चमत्कार हो गया. रोज़ा अपने ताबूत से बाहर आ गईं और उनकी मौत (Dead Woman Came Out of Coffin) पर आंसू बहा रहे लोगों की आंख आश्चर्य से भर गई. किसी को भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद दूर-दूर तक नहीं थी.

मरी हुई महिला हो गई ज़िंदा

रोज़ा इसाबेल (Rosa Isabel Cespedes Callaca) एक भीषण एक्सिडेंट का शिकार हुई थीं. उनके साथ परिवार के कुछ और सदस्य भी थे. इनमें से 3 की हालत गंभीर है, जबकि रोज़ा और उनके साथ एक और शख्स को मृत घोषित कर दिया गया था. 26 अप्रैल को जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और उन्हें ताबूत में रखा गया, तो कुछ अजीब ही घटना हुई. अंतिम संस्कार में मौजूद रिश्तेदार और दोस्त उनकी मौत पर आंसू बहा रहे थे, इसी बीच उन्होंने ताबूत के खटखटाने की आवाज़ सुनी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट्री के केयरटेकर ने जब ताबूत खोला तो रोज़ा की आंखें खुली थीं और वो पसीने से तर थी.

आनन-फानन में पहुंची अस्पताल

महिला को ज़िंदा देखने के बाद लोगों ने पुलिस और अस्पताल में फोन किया और ताबूत समेत रोज़ा को जांच के लिए ले जाया गया. उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, क्योंकि उनकी हालत काफी नाज़ुक थी. परिवार उन लोगों से संपर्क साधने में जुट गया, जिन्होंने उन्हें मृत घोषित किया था. उनके रिश्तेदारों का मानना है कि शायद वो कोमा में थी और उन्हें मेडिक्स ने मरा हुआ समझ लिया. पेरू पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.