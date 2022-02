पत्नी-बेटी के साथ पहाड़ों में मरा मिला परिवार, मदद के लिए टाइप किया मैसेज लेकिन भेजने से पहले ही हो गई मौत

एडवेंचर और रोमांच पसंद लोग खतरों से नहीं डरते, न ही किसी परेशानी या असुविधा उन्हें फैसला बदलने के लिए मजबूर करता है. ऐसे ही लोग या तो करिश्मा कर जात हैं या इतिहास बन जाते हैं. एक शख्स ऐसा ही जाबांज दिल था जो अपने साहसिक मिशन पर पूरे परिवार को साथ ले गया था. लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके जीवन का आखिरी एडवेंचरस ट्रिप होगा (Last adventurous trip of life).

ब्रिटिश नागरिक जॉनथन गेरिश (Jonathan Gerrish) पेशे से इंजीनियर थे और ट्रैकिंग करने के शौकिन थे. लिहाज़ा वो कैलिफोर्निया के पहाड़ों (Californian mountains) में ट्रैकिंग पर गए तो उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और पालतू डॉग भी साथ गए. शुरुआत बेहद अच्छी रही. सभी ने बड़े मज़े किए. लेकिन जैसे-जैसे ऊंचाई पर आगे बढ़ते गए तपिश भी बढती गई जो एक समय बाद बर्दाश्त के बाहर हो गई. और उन सभी की मौत हो गई.

तलाश के दौरान पहाड़ों पर मिले तीनों के शव

45 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोनाथन गेरिश (Jonathan Gerrish),31 साल की पत्नी एलेन चुंग, और उनकी एक साल की बेटी मिजू ये सभी पिछले साल की चिलचिलाती गर्मी में कैलिफोर्निया के पहाड़ (Californian mountains) पर मृत हालत में पाए गए थे. उनके साथ गया उनका पालतू डॉग ओस्की भी वहीं मरा हुआ मिला. जोनाथन अपने परिवार के साथ सिएरा नेशनल फ़ॉरेस्ट (Sierra National Forest) में लंबी पैदल यात्रा पर गए थे उस दौरान टेंपरेचर 42 डिग्री था. जिसमें लंबा वक्त गुजारने के बाद भीषण गर्मी जानलेवा लगने लगी. साथ में रखा गया सारा खाना-पानी खत्म हो गया. और इसी के साथ खत्म हो गई एक प्यारे से परिवार की ज़िंदगी.

पहाड़ पर भीषण गर्मी और तपिश के चलते तड़पकर मौत

मदद का वो आखिरी मैसेज

मौत से पहले गेरिश ने मदद हासिल करने की बहुत कोशिश की थी. कई लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजने की कोशिश की मगर अफसोस की वो मैसेजेज़ किसी तक पहुंच नहीं पाए (Tried to send text to many people but sadly could not reach anyone). पहाड़ी पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था (There was no network on the hill at all) लिहाज़ा मदद की हर कोशिश बेकार साबित हुई और उनकी मौत हो गई. गेरिश और उनके परिवार से जब किसी का कोई संपर्क नहीं हो पाया तो रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की थी जिसके बाद खोजबीन में एक पहाड़ी तीनों की लाश मिली. तलाश के दौरान उनका मोबाइल फोन भी मिला जिसमें ड्राफ्ट टेक्स्ट पड़े थे जिसमें लिखा था- “क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं” (Can you help us). इसके अलावा भी जोनाथन ने करीब 5 लोगों को कॉल करने की भी कोशिश की थी लेकिन सिग्नल की कमी के चलते एक भी प्रयास सफल नहीं हो पाया.