Deepawali 2022: दीपावली की सुबह घर के सामने सजी मिली सुंदर रंगोली, दंग रह गए लोग!

Someone Made Rangoli Outside Their Home:कोलकाता के एक इलाके में लोग जब शनिवार को छोटी दीपावली के दिन उठे तो उनके घरों के सामने सुंदर अल्पना सजी हुई मिली. उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौन रात में ही घर के आगे शगुन वाली अल्पना बनाकर चला गया. चलिए हम आपको बताते हैं कि ये नेक काम कौन करके गया था.











Follow us on