दरवाज़े पर खड़ा होकर खा गया कस्टमर का खाना, डोरबेल के कैमरे में कैद हो गई डिलीवरी बॉय की चोरी

तेज़ भूख लगी हो और आप खाने का सामान ऑर्डर कर बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको पता चला कि दरवाजे पर आपकी फूड डिलिवरी देने आया शख्स दरअसल आपका खाना चट कर चुका है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? गुस्सा तो बहुत आएगा. हो भी क्यों न भूखे पेट तो वैसे भी इंसान चि़ड़चिड़ा हो जाता है. ऊपर से डिलीवरी बॉय की ऐसी हरकत कहां बर्दाश्त हो पाएगी.

कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड के लीसेस्टर (Leicester, England) में, जहां फूड डिलीवरी के लिए आए डिलीवरी बॉय ने दरवाजे पर खड़ा होकर ही साथ लाए खाने के पैकेट को खोल कर खाना शुरु कर दिया. ऑर्डर रिसीव करने गेट पर पहुंची महिला ने पेमेंट के पहले ही डिलीवरी बॉय की इस हरकत को अपने कैमरे में देख लिया जिसके बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था.

दरवाज़े पर खड़ा होकर खा गया कस्टमर का खाना

स्टोरीफुल के मुताबिक कस्टमर दरवाजा खोले उसके पहले ही ड्राइवर ने अपने एक फूड पैकेट को मुंह लगाकर जूठा कर दिया. वहीं घर के अंदर बैठा शख्स इस पूरी घटना को कैमरे की नज़र से देख रहा था जब उसकी पत्नी डोरबेल सुनने के बाद फूड ऑर्डर रिसीव करने पहुंची थी तभी उसे मुंह से पैकेट फाड़ते देख इंटरकॉम पर ऐसा करने पर टोका गया तो डिलिवरी बॉय वहां से झटपट सरक लिया. पारंपरिक टेक-आउट पैकिंग को आसानी से खोला जा सकता है, इसीलिए कुछ रेस्तरां पैकिंग सेफ करने के लिए Tamper-evident packaging की तैयारी कर रहे हैं. ताकी कस्टमर खाना सुरक्षित और बिना छेड़छाड़ के पहुंचे.

29 फीसदी डिलिवरी बॉयज़ खआ जाते हैं खाना इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. लिहाज़ा यूएस फूड्स ने एक सर्वे किया गया (US Foods did a survey on food theft) जहां 500 डिलीवरी ड्राइवरों में से 28 फीसदी ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने कभी न कभी फूड ऑर्डर डिलिवरी के दौरान वो खाना खाकर खत्म कर दिया या फिर उसमें से कुछ हिस्सा खा गए. वजह पूछे जाने पर लगभग 54 फीसदी डिलिवरी बॉयज़ ने बताया कि वो पैकेट में बंद खाने की खूश्बू से ललचाकर खुद को रोक नहीं पाते और ऐसा कर जाते हैं. वहीं यूएस फूड्स ने कस्टमर्स से जब सवाल किया की फूड पैकेट में से अगर डिलीवरी बॉय खाने का कुछ सामान निकाल ले तो इस पर उनका क्या राय है? इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई, कुछ ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वहीं कुछ ने माना कि ऐसी घटनाएं माफ नहीं की जानी चाहिए.