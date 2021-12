Video : सजी-धजी दुल्हन ने लहंगा पहनने से किया इनकार, कहा- जींस में लूंगी फेरे !

Cute bride video : इस वक्त शादी का सीज़न (Wedding Season Videos) है और इससे जुड़े हुए तमाम वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर छाए रहते हैं. शादियों के वीडियो में खासकर दुल्हनों से जुड़े कंटेंट इंटरनेट (Viral On Internet) पर लोग खूब देखते हैं. ऐसी ही एक क्यूट दुल्हन का वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है. इसमें शादी के लिए बिल्कुल रेडी दुल्हन (Bride Wants To Take Pheras in Denims) ज़िद पकड़कर बैठी है कि वो अपने फेरे डेनिम्स में ही लेना चाहती है और उसे लहंगा नहीं पहनना.