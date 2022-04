यूरोप में बिक रहा है स्टील का ठेठ देसी डब्बा, Twitter पर लोगों को याद आए पुराने दिन !

हमारे देश में भोजन और उससे जुड़ी हुई कई ऐसी परंपराएं (Indian Food Habits) हैं, जिनका अपना वैज्ञानिक कारण है. एक ऐसी ही परंपरा है खाने को धातु (Steel Dabba For Serving Food) के बर्तन में परोसा जाना. यही वजह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन देने के लिए भी अक्सर स्टील (Steel Tiffins Online) के ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. खासतौर पर अगर खाना गरमागरम पैक करना है, तो प्लास्टिक के डब्बों (Desi Steel Dabba Being Sold in Europe) को नज़रअंदाज़ करना बेहतर होता है.

हालांकि आजकल ज्यादातर लोग खाना पैक करने के लिए प्लास्टिक के ही टिफिन चुनते हैं. वो बात अलग है कि स्टील और धातु के डिब्बों की बिक्री अब हमारे देसी बाज़ारों से उठकर यूरोपियन हाई-फाई सुपरमार्केट्स तक पहुंच गई है. ठीक उसी तरह जैसे हल्दी वाला दूध यूरोप में जाकर गोल्डेन मिल्क बन गया और नीम की दातुन की बिक्री हज़ारों में होने लगी.

स्टील का 4 डेक वाला डब्बा

मधुरा के इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो हमारे देश में सालों से चल रहा है, आपका मज़ाक क्यों उड़ाया जाता था? इसके बदले में मधुरा ने जवाब दिया है कि साल 2002-05 में बच्चे प्लास्टिक का रंग-बिरंगा डब्बा लाते थे और कैंटीन से खाना खरीदते थे. वहीं एक शख्स ने बताया कि वो आज भी स्टील को तरजीह देते हैं.

वहीं एक यूज़र ने तो बताया कि जर्मन भी इस तरह के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं. एक यूज़र ने ये भी बताया है कि लंदन में इस तरह के डब्बों में खाना पहुंचाने की सर्विस है, जिसके लिए 2000-2500 रुपये/मील चुकाने पड़ते हैं.